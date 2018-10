Bevegelser på 80–90 cm i Veslemannen

Nyheter

Det gikk natt til torsdag flere ras fra det ustabile fjellpartiet Veslemannen. I den mest aktive delen er bevegelsene nå oppe 80–90 centimeter i døgnet.

Ifølge NRK vet geologene fortsatt ikke hvor stort et ras som gikk onsdag kveld var.

– Det har gått flere ras fra Veslemannen i Rauma i løpet av natta, men det har roet seg noe ned i morgentimene, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har et volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som tilsvarer rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Faren for ras har ført til at beboerne under Veslemannen har vært evakuert en rekke ganger de siste årene. Tirsdag ble farenivået igjen hevet til rødt, og beboerne ble evakuert. Dette er femte gang i år og den tiende siden 2014.

NVE holder en presseorientering om situasjonen klokka 9 torsdag.