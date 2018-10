Bevegelser på 80–90 cm i Veslemannen – fortsatt rødt farenivå

Nyheter

Det er bevegelser på opp mot 80 centimeter per døgn i de mest aktive delene av fjellpartiet Veslemannen i Romsdal. NVE opprettholder rødt farenivå.

– Det er store bevegelser i fjellpartiet og det gikk en rekke ras i går kveld og i natt. Det største gikk fra et midtparti i går kveld kl. 22:18. Dette var et område med stor hastighet hele gårsdagen og det var en markert akselerasjonsfase før det kollapset, sier Lars Harald Blikra, geolog og seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i en pressemelding torsdag morgen.

Roet seg noe

Bevegelsene har gått noe ned de siste timene, men er fremdeles 40–80 centimeter i døgnet i øvre del og 3–4 centimeter i nedre del. Det er varmt i fjellet, over 6 grader, og snøsmelting som tilfører vann til fjellpartiet.

Det er varslet sol og mellom 7 og 8 grader i dag, og fortsatt varme ut uka. Lørdag og søndag er det også meldt regn. Dette vil føre til fortsatt snøsmelting og tilførsel av vann til det ustabile fjellpartiet. NVE venter at fjellpartiet vil ha store bevegelser utover uka.

Femte evakuering i år

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har et volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som tilsvarer rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Faren for ras har ført til at beboerne under Veslemannen har vært evakuert en rekke ganger de siste årene. Tirsdag ble farenivået igjen hevet til rødt, og beboerne ble evakuert. Dette er femte gang i år og den tiende siden 2014.