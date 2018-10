350-kronersgrensen viktig for KrF i budsjettforhandlingene

Nyheter

Av de 22 milliarder kronene utgjorde hele 18,4 milliarder kjøp av varer for 350 kroner eller lavere, viser en fersk oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Motstanden mot terskelgrensen for avgiftsfri netthandel i utenlandske nettbutikker har i lang tid vært stor. I flere partier og i handelsnæringen kan man ikke skjønne at den ikke er fjernet for lengst. Selv i KrF der man har støttet 350-kronersgrensen, vil man nå ha den fjernet.

– KrF vil fortsette kampen mot 350-kronersgrensen, og vi vil prioritere dette i høyt i forhandlingene om statsbudsjettet, sier KrFs nestleder og finanspolitiske talsmann på Stortinget, Kjell Ingolf Ropstad, til NTB.

– Meningsløst

Virke handel så det som helt ubegripelig at regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2019 som ble lagt fram mandag, ikke gikk inn for å fjerne det omstridte avgiftsfritaket, og viste til at staten uten 350-kronersgrensen kan oppnå inntekter i milliardklassen og økt sysselsetting tilsvarende minst 2.000 arbeidsplasser.

Ropstad er krystallklar på at norske bedrifter og norske arbeidsplasser er de store taperne, og kaller 350-kronersgrensen totalt meningsløs.

– 350-kronersgrensen gjør import fra utlandet under 350 kroner avgiftsfri, mens varer kjøpt i norske butikker har moms fra første krone. Dette er en meningsløs avgiftslettelse til utenlandske bedrifter som betyr en kraftig konkurranseulempe for norske bedrifter og norske arbeidsplasser.

– I en tid med konkursras i varehandelen og større behov enn noen gang for arbeidsplasser for unge som varehandelen kan tilby, burde det være klart for alle at den bør bort så raskt som mulig, sier Ropstad.

– Uro innad i regjeringen

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum konstaterer at det må være uro internt i regjeringen om saken, og håper nå på en snarlig død for det han mener er en urettferdig forskjellsbehandling mellom norske og utenlandske aktører.

– Det er bra at KrF er så tydelige på dette nå siden de jo har vært med på å innføre 350-kronersgrensen. Jeg håper nå at vi skal få til dette, og vi i Senterpartiet skal presse på det vi kan. Vårt mål er jo at det skal være en likeverdig behandling av utenlandske og norske aktører, sier Vedum.

– Det må jo være mange i regjeringspartiene som ser hvor ille dette faktisk er. Det står jo skrevet rett ut i forslaget til statsbudsjett at det er en forskjellsbehandling av norsk handelsnæring. Regjeringen har valgt å skrive det selv, men velger altså likevel å opprettholde det. Det er nok uro internt i regjeringen nå, sier Vedum.

Direkte sammenheng

SSB setter den klare overvekten av handel av varer under 350 kroner i klar sammenheng med at terskelverdien for avgiftsfritak og dermed registreringsplikt i 2015 ble hevet fra 200 kroner eksklusiv frakt til 350 kroner inklusiv frakt.

– Selv om det hefter stor usikkerhet ved tallene, kan det med rimelighet konstateres at husholdningenes direkte import har økt betraktelig de siste årene, og mest sannsynlig på grunn av det økte omfanget av import av varer under terskelverdiene for deklarasjon, skriver SSB.

Totalt brukte nordmenn 40 milliarder kroner på netthandel av varer og tjenester i utlandet i fjor, 25 milliarder mer enn i 2012.