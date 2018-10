Fortsatt rødt nivå for Veslemannen

Nyheter

NVE opprettholder rødt farenivå for Veslemannen på bakgrunn av store bevegelser i fjellpartiet og fortsatt snøsmelting. Beboerne får derfor ikke flytte hjem.

– Etter at det ble varslet rødt farenivå for Veslemannen i går ettermiddag, økte bevegelsene i fjellpartiet, og det har vært en rekke mindre og større steinsprang fra området. Vi venter at de høye temperaturene fører til snøsmelting og fortsatt tilførsel av vann til fjellpartiet. Bevegelsene i fjellpartiet vil sannsynligvis fortsatt være høye fremover, sier Lene Kristensen, geolog i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i en pressemelding onsdag formiddag.

Mindre regn enn varslet

Det kom en del regn tirsdag ettermiddag og kveld, men en god del mindre enn varslet. Årsaken til de økte bevegelsene er derfor økt tilførsel av vann ned i fjellpartiet på grunn av en kombinasjon av snøsmelting og nedbør. Bevegelsene har vært nesten 50 centimeter i døgnhastighet i øvre del, og 2–3 centimeter i nedre del. Målingene viser nå litt avtakende hastigheter i øvre del, men øker litt i nedre del, opplyser NVE.

Det ble litt kjøligere ved midnatt (1 grad), men temperaturen har begynt å stige igjen. Det er varslet varmt og tørt vær de neste dagene fram til lørdag kveld. Onsdag kan temperaturen stige til 5 plussgrader på Mannen.

18 ras

Geologen opplyser til NTB at Sivilforsvaret har registrert 18 større og mindre ras, de fleste tirsdag kveld mellom klokka 21 og 23.30.

Farenivået er fortsatt rødt, noe som betyr at beboerne som er evakuert, ikke får flytte hjem igjen. Det gjelder fortsatt ferdsels- og oppholdsforbud i området. Togstrekningen mellom Dombås og Åndalsnes er også stengt for trafikk på grunn av rasfaren.

Femte evakuering i år

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har et volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som tilsvarer rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Faren for ras har ført til at beboerne under Veslemannen har vært evakuert en rekke ganger de siste årene. Tirsdagens evakuering er den femte i år og den tiende siden 2014.