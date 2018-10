Nyheter

Nye tall om influensa

Folkehelseinstituttet informerer om fjorårets influensasesong, inkludert tall på antall sykehusinnleggelser, forventninger til årets sesong og ferske tall på hvor mange som tok influensavaksinen i fjor.

Nesten 1,6 millioner mennesker tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa, og de anbefales å vaksinere seg.

Orientering om Veslemannen

Mediene inviteres til pressebrifing i forbindelse med at farenivået for Veslemannen tirsdag ble oppjustert til rødt. Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen.

Tirsdagens evakuering er den femte i år og den tiende siden 2014.

Rapport om menneskerettigheter i Kina

Den amerikanske Kina-kommisjonen (CECC) sin rapport om menneskerettighetene i Kina legges fram i Kongressen i Washington.

USA hadde opprinnelig en oppfatning om at mer handel, investeringer og åpenhet med Kina ville få det kommunistiske landet til å følge internasjonale standarder. Rapporten slår fast at dette ikke ble tilfellet.

Bono møter EU-topper i Brussel

U2-vokalist Bono er i Brussel der han møter EUs president Donald Tusk og representanter fra EU-kommisjonen og EU-parlamentet.

Bono var med på å stifte organisasjonen ONE International i 2002. De arbeider for å bekjempe ekstrem fattigdom og forebygge sykdom, særlig i Afrika, spesielt ved å legge press på politiske ledere for å få mer effektiv utviklingspolitikk og bistand.