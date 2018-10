Det brenner i en lastebil på Istad

Nyheter

Kl. 11.00 onsdag fikk 110-sentralen melding om at det brenner i motoren på en lastebil i Nyjordsvegen på Istad. Nødetatene er på veg til stedet, men det skal ikke være snakk om noen personskader i tilknytning til brannen. Det opplyser teamleder John-Rune Lillebø ved 110-sentralen i Ålesund.

Tre brannbiler fra Molde og to fra Kleive var kl. 11.12 fortsatt på veg til stedet. Blant disse var kommandobil, tankbiler og mannskapsbiler.

– Bilen det brenner i, er en lastebil fra Vegvesenet som jobber med å sette ned brøytestikker, sier Lillebø.

Politiet melder på twitter at trafikken ikke kan passere på stedet. De bekrefter også at det ikke er noen personskader, og heller ingen fare for bebyggelse.