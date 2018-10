– Trenger flere bøssebærere

Nyheter

Molde: – Vi er langt fra dette målet nå, men vi vet at mange melder seg for tjeneste når det nærmer seg. Det er viktig at så mange som mulig registrerer seg via nettsiden Blimed.no, sier Sidsel Rykhus. Hun er leder for innsamlingsaksjonen i Molde. Hun regner med at situasjonen er ganske lik andre steder i distriktet.

Årets TV-aksjon går til inntekt for Kirkens Bymisjon og har fått navnet «Mindre alene sammen».

Faller utenfor

– Det handler om å hjelpe mennesker som av en eller annen grunn faller utenfor. Folk som trenger et sted å bo, folk som trenger hjelp til å skaffe seg mat, folk som har behov for å låne utstyr. Det skal skapes nye møteplasser slik at flere kan møtes – at mennesker slipper å være aleine, sier Rykhus. Hun sier mange har signalisert at det er positivt at årets aksjon skal gå til folk som trenger hjelp i Norge.

Rykhus går på sitt tredje år som aksjonsleder i Molde, men hun har vært bøssebærer i flere år.

– Dette er årets viktigste søndagstur. Er du bøssebærer, kan du også gjerne ta med barna. Det er viktig å lære ungene om frivillig arbeid og dugnadsinnsats.

Kan velge bydel

De registrerte bøssebærerne må være 18 år, og om flere vil gå sammen, holder det at en av dem registrerer seg. På nettsiden kan bøssebærerne også legge inn hvilke deler av kommunen de ønsker å gå med innsamlingsbøssene.

– Vi ser at det fortsatt er veldig mange, spesielt eldre, som legger sin gave i bøssa. Men i dag er det også mange som bidrar via Vipps, sier Rykhus som håper at Molde skal gjøre det enda bedre enn i fjor da Molde ble beste by i fylket. Da kom det inn nesten 1,5 millioner kroner.

Sandøy i toppen

Det var imidlertid 13 andre kommuner i fylket som ga mer per innbygger. Sandøy ble nest best i fylket på innsamlet beløp per innbygger, mens Fræna havnet helt sist i fylket på samme liste.

Årets TV-aksjon arrangeres søndag 21. oktober.