Listhaug forbannet på egen regjering: – Smålig å kutte i støtten til Human Rights Service

Nyheter

– Både jeg og mange i Frp reagerer kraftig på at man tilfeldigvis kutter den ene organisasjonen som står for noe annet enn det som er politisk korrekt på innvandrings- og integreringsfeltet de siste årene, sier konstituert nestleder og tidligere justisminister Sylvi Listhaug til VG.

Human Rights Service (HRS) har de to siste årene fått 1.835.000 kroner i tilskudd, som regjeringen vil kutte med en halv million kroner, ifølge Filter Nyheter. Nettstedet har publisert en liste over organisasjoner som får tilskudd til å jobbe med integrering.

Listen inneholder kun én annen endring: Støtten til den flerkulturelle avisen Utrop økes med en halv million kroner. Den nyetablerte organisasjonen Født Fri, som har sitt utspring i skamløsbevegelsen, er med for første gang med et støttebeløp på 5 millioner kroner.

– Det er smålig og unødvendig av Jan Tore Sanner å kutte i støtten til Human Rights Service (HRS), skriver Listhaug på Twitter.

Raja: – Nødvendig kutt

Det er «sterkt oppsiktsvekkende» at en nylig avgått statsråd og nestleder i et regjeringsparti angriper sin egen regjering slik Listhaug gjør, mener Venstres finanspolitiske talsmann Abid Raja. HRS-kuttet var nødvendig, mener han.

– Det er ikke smålig, slik Listhaug hevder. Heller det motsatte. Jeg og Venstre vil rose Sanner for å ha tatt et nødvendig kutt, skriver Raja i en SMS til NTB mandag kveld.

Han viser dessuten til HRS-uttalelser mot støtteordningen.

– Da vil jeg oppfordre dem til å takke nei til støtten i sin helhet, skriver Raja.

Kritiserer Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner er integreringsminister, nestleder i Høyre og en av partiets mest sentrale og profilerte politikere. Han har ikke besvart kritikken fra Frp.

Listhaug ble tvunget til å gå av som justisminister etter å ha skrevet på Facebook at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter foran Norges sikkerhet. Da presset mot henne tok til for alvor, var nestleder Sanner blant dem som målbar Høyres etter hvert nokså skarpe kritikk mot henne.

– Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ser ut til å mislike slik ubehagelig kunnskap, da er det kanskje enklest å sensurere den? Det er en metode som ikke får min støtte, skriver tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) på Facebook.

– Regjeringen kaster penger etter venstresidens naive innvandrerorganisasjoner, mens de kutter i HRS. Det er et skremmende og smålig forsøk på å undertrykke kritiske stemmer, skriver Amundsen.

Listhaug framholder at hun trolig har hele stortingsgruppen i ryggen når hun varsler kamp mot kuttforslaget.

HRS: Flaut for Frp

Rita Karlsen er daglig leder i HRS, som i mange år har frontet Hege Storhaug som omstridt talsperson. Storhaug er kjent for sin sterkt islamkritiske blogg. I et innlegg på sin hjemmeside skriver HRS: – Det viser igjen hvilken makt Høyre gir Venstre, og hvor feige Frp er, skriver stiftelsen på sin hjemmeside.

– Dette er først og fremst flaut for Frp. Det er vi i HRS som har lagt grunnlaget for deres politikk. De har oppnådd for lite og selger seg for billig, sier Karlsen til Medier24.

Innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim i Frps stortingsgruppe mener Karlsen langt på vei har rett.

– Det finnes et hav av statsstøttede organisasjoner som kjemper for en liberal og ansvarsløs innvandringspolitikk. Det finnes kun én som jobber for å balansere det hele. Det er helt feil å ta fra deres støtte, sier han til Medier24.