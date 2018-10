Hever farenivået for Veslemannen til rødt

Nyheter

Bevegelsene i fjellpartiet har vært stabile de siste dagene, med rundt 10 centimeter per døgn i det øvre området, og 1 til 1,5 centimeter per døgn i det nedre frontpartiet. Det har vært relativt kaldt og det ligger mye snø i fjellet, melder NVE i ei pressemelding.

– Det er nå blitt mildere og det har begynt å regne. Samtidig har hastigheten i øvre delen og nedre del av fjellpartiet økt. Enkelte mindre partier i midtre del viser også økte bevegelser, sier vakthavende geolog i NVE, Ingrid Skrede.

Fram til midnatt tirsdag er det meldt 13-20 milimeter nedbør som regn og sludd. Det er stort sett meldt plussgrader i dagene framover, og til sammen vil dette kunne føre til et stort tilsig av vann i fjellet, som igjen kan føre til ytterligere økning i bevegelsene. På bakgrunn av dette hever NVE farenivået til rødt.

Politiet melder via Twitter at det nå er ferdsels- og oppholdsforbud i området sør-vest for fjellpartiet.

Det betyr dermed at beboerne under det ustabile fjellpartiet nå må evakuere for femte gang i år, og tidende gang totalt.

Det innebærer også at Raumabanen stenges.