Flere kjøper nummer to-bolig i Oslo

Nyheter

Selv om boligprisene har flatet ut, er det kjøpt 548 sekundærboliger hittil i år i Oslo, skriver Dagens Næringsliv. Dermed har antall boliger som eieren ikke bor i selv, økt fra 53.093 til 53.641 siden 2017.

Markedet for sekundærboliger økte markant fra 2016 til 2017 da boligprisene i Oslo var på full fart oppover. På det ene året var det 1.276 flere sekundærboliger.

– Tallene våre viser en fortsatt jevn vekst i sekundærboliger i 2018. Kombinasjonen av lave renter og at forbrukerne har klokkertro på boligmarkedet gjør at mange putter pengene sine i en bolig nummer to eller tre, sier Carl Geving i Norsk Eiendomsmeglerforbund (Nef).

Geving mener at de vanligste kjøperne av sekundærbolig i Oslo er foreldre som kjøper bolig til barna, og leier den ut til barna er blitt voksne.

Finansdepartementet strammet inn reglene for lån til kjøp av sekundærbolig i januar 2017 i et forsøk på å bremse prisutviklingen. Den nye forskriften krever blant annet 40 prosent egenkapital.