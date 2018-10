Eldre i Norge drikker fremdeles oftere enn unge

Nyheter

Det viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Tallene er basert på egenrapportering i spørreundersøkelser i befolkningen i 2017. De nye tallene skiller seg noe fra tidligere år, der 60-åringene i 2016 oppga at de drakk i snitt 57 ganger i året, mens 20-åringene sa 28 ganger. Dette har altså gått ned til 53 ganger for de eldre og opp til 34 ganger for de unge.

– Eldre drikker oftere enn yngre, men de drikker mindre om gangen, og de har et mindre risikofylt drikkemønster, sier Elin K. Bye, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Eldre drikker i større grad på ukedager og de drikker hovedsakelig vin, utdyper Bye.

Rapporten «Alkohol i Norge» beskriver nordmenns alkoholbruk og de negative konsekvensene av bruken, og gjennomgår i tillegg virkemidler for å forebygge skadelig alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer. Rapporten overtar for utgivelsen av «Rusmidler i Norge», som tidligere omtalte blant annet det norske alkoholkonsumet.

Yngre drikker seg oftere fulle i helgene, et drikkemønster som er forbundet med mer alkoholrelaterte skader. Samtidig er både jevnt alkoholinntak over tid og store inntak per gang, såkalt beruselsesdrikking, skadelig. Det er totalkonsumet som teller mest, og alkoholbruk er en av de viktigste risikofaktorene for helsetap i befolkningen.