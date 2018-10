Regjeringa lover flere sykehjemsplasser: – En innertier for Molde

Nyheter

2,6 milliarder kroner skal brukes på flere og bedre sykehjemsplasser neste år, halvparten på nybygg. Det foreslår regjeringa i statsbudsjettet for 2019.

Som kjent vedtok nylig drift og forvaltning i Molde enstemmig å bygge flere sykehjemsplasser i Molde, med Råkhaugen som hovedsatsing.

H, Ap, KrF og V med «marsjordre» om sjukeheimsplasser – Sp, Frp og SV kom også med forslag, men sluttet seg til flertallet Vil bygge ut Råkhaugen umiddelbart Politikerne vil bygge ut 24 nye sjukeheimsplasser på Råkhaugen og utrede mer på Skåla og Kleive på sikt.

Dahl presiserer om Råkhaugen Potensiale på minimum 32 nye sykehjemsplasser på Råkhaugen.

– Jeg ser regjeringas forslag som en innertier for Molde og de planene vi har, sier Dahl.

Forslaget fører videre en støtteordning som også har vært tidligere, der staten i snitt bidrar med halvparten av investeringene.

– Det er behov for flere sykehjemsplasser i hele landet, så mange vil søke på midlene. Har du tro på at Molde vil nå fram med støtte til sine planer?

– Ja, det har jeg. Men det er viktig at vi har fortgang i planene om flere sykehjemsplasser, så vi ikke kommer for seint inn i køa om statlig tilskudd, sier ordfører Torgeir Dahl på telefon fra Oslo.

– Utfordringa er drift

Dahl legger til at:

- Jeg mener dette er et helt nødvendig forslag fra regjeringa. Men mens forslaget i statsbudsjettet handler om støtte til å få bygd nye plasser, er den store utfordringa i kommunene å drifte et stadig høyere antall sykehjemsplasser i årene framover.

– Rekordstort antall plasser

I pressemeldinga fra regjeringa sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen dette:

– Gjennom våre budsjetter har vi lagt til rette for at det kan bygges og moderniseres et rekordstort antall heldøgns omsorgsplasser. Alle mennesker med omsorgsbehov skal være trygge på at de får et godt og verdig tilbud når de trenger det.

I 2014 styrket regjeringa ordningen ved å øke statens andel fra 35 til 50 prosent ved bygging og modernisering av plasser.

Stortinget krever at nybygg og rehabilitering av eksisterende sykehjemsplasser skal likebehandles, og halvparten av tilsagnsrammen for neste år er derfor øremerket etablering av nye plasser, ifølge pressemeldinga.

4,3 milliarder i året

I årene 2014 til 2018 ble det satt av om lag 21,3 milliarder kroner til heldøgns omsorgsplasser, noe som tilsvarte nærmere 4,3 milliarder kroner i året.

– Under denne regjeringen har det skjedd et taktskifte i kommunenes aktivitet. Antall plasser med innvilget tilskudd per år er i snitt om lag doblet sammenlignet med årene før 2014. Regjeringen har lagt til rette for hele 13.100 heldøgns omsorgsplasser siden 2014, sier Michaelsen.