NRK: Sukkeravgiften endres – men ikke for brus og saft

I fjorårets budsjettforhandlinger med Venstre og KrF ble avgiften for sjokolade- og sukkervarer økt med 83 prosent, mens avgiften for sukkerholdig drikke økte med 42,3 prosent.

Ifølge NRK foreslår nå regjeringen lavere sukkeravgift for sjokolade og sukkervarer, men drikkevarer som brus og saft omfattes ikke av endringen. Regjeringen vil dessuten sette ned et utvalg som skal vurdere det som står igjen av sukkeravgiften.

Fjorårets kraftige økning i sukkeravgiften har blitt møtt med krass kritikk fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Bryggeri- og drikkevareforeningen er svært lite fornøyd med at brusavgiften ser ut til å videreføres.

– Det er ubegripelig at regjeringen har lukket ørene for alle bekymringsmeldinger fra bedriftene og arbeidstakerne i næringen. Å opprettholde brusavgiften er bevisstløs næringspolitikk og en hån mot den bransjen i Norge som har gjort mest for å redusere sukkerforbruket i befolkningen, sier direktør Petter Nome.

En fjerning av avgiften slik den ble innført for 2018 er blitt fremholdt som et viktig tiltak for å sikre norske arbeidsplasser. Ansatte fra Freia, Nidar, Coca-Cola, Ringnes og Brynild demonstrerte foran Stortinget i forkant av forrige ukes trontaledebatt med krav om å fjerne sukkeravgiften.

Finansminister Siv Jensen (t.h.), kulturminister Trine Skei Grande og direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen på Grünerløkka Brygghus i Oslo i mai. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Nyheten om at fjorårets avgiftsøkning nå reverseres er ikke bekreftet. Kilder sier til E24 at det blir en betydelig lettelse i sukkeravgiften i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

