Jensen håper på reprise, KrF vil ha mer til barnefamilier

Nyheter

Sola skinner, økonomien er i god vekst og landet er kommet styrket ut av oljeprisfallet, mener Jensen.

Regjeringen øker oljepengebruken med 4,5 milliarder kroner og får godkjent-stempel for å legge fram et statsbudsjett som verken vil bremse eller øke farten i norsk økonomi neste år.

Økte forskjeller

En samlet opposisjon mener likevel at regjeringen ikke benytter de gode tidene godt nok.

Ap-leder Jonas Gahr Støre savner tiltak for å redusere antall ledige, som fortsatt vil ligge over 100.000 personer neste år. Budsjettet gjør ikke nok for å redusere forskjellene, mener han.

SV, Rødt, Senterpartiet og MDG istemmer. Regjeringens budsjettforslag vil øke forskjellene, mener de.

– Regjeringens satsing mot barnefattigdom utgjør bare en firedel av det de rikeste får i skattekutt, ifølge SVs Kari Elisabeth Kaski.

– En parlamentarisk avskjedssøknad, hevder MDGs Une Bastholm. Hun kan ikke forstå hvordan KrF kan holde døren åpen til dagens regjering etter dette.

KrF-frieri

Jensen viet på sin side atskillig tid til KrF i finanstalen til Stortinget. Hun minnet om flere gamle KrF-seire og rundet av med et ønske om å få lov til å fortsette i jobben.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad vil i motsetning til partileder Knut Arild Hareide innlede budsjettforhandlinger med den sittende regjeringen. Han tror ikke regjeringens budsjettforslag vil være avgjørende for partiets veivalg på det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Om det blir forhandlinger med Høyre, Frp og Venstre, varsler Ropstad blant annet at barnefamilier må få mer og kommuneøkonomien må styrkes.

– Og uansett utfall i november, vil KrFs alternative budsjett være ekstremt viktig for hvordan neste års statsbudsjett vil se ut, sa han i replikkvekslingen etter finanstalen.

Snus, strøm og sukker

Avgiftene på alkohol, snus, røyk og drivstoff foreslås økt omtrent i takt med forventet prisstigning. Flypassasjeravgiften kuttes i Norge og i Europa, men økes for reiser utenfor verdensdelen.

Elavgiften blir tatt ned for første gang på 16 år. Og skatt på alminnelig inntekt reduseres fra 23 til 22 prosent. Det innebærer 11.000 mindre i skatt for en gjennomsnittelig familie med to inntekter, men betyr også at de med boliglån må regne med at det blir litt dyrere, siden effekten av skattefradraget blir mindre.

Den omstridte sukkeravgiften foreslås redusert for sjokolade og sukkerholdige varer, men ikke for sukkerholdige drikkevarer.

– Bevisstløs næringspolitikk, lød det fra direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Nøytralt og innafor

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets sier at hovedtallene er slik de hadde forventet. Han oppsummerer det som et nøytralt budsjett som ikke vil påvirke Norges Banks varslede renteøkninger.

– Dette er innafor. Et nøytralt budsjett godt tilpasset en økonomi i god vekst, lød den umiddelbare kommentaren fra sjeføkonom Lars Haartveit i Hovedorganisasjonen Virke.

Virke er derimot kritisk til at fritaket for moms og avgifter for import av varer under 350 kroner beholdes.

– Uforståelig at regjeringen fortsetter å subsidiere multinasjonale nettselskaper på bekostning av norske arbeidsplasser, sier Virkes administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.