Kritikerne av regelen mener den rammer norsk handelsnæring. I utgangspunktet er det flertall på Stortinget for å fjerne momsfritaket for netthandel under 350 kroner, men kilder sier til NRK at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for å beholde ordningen i forslaget til neste års statsbudsjett.

En fjerning av 350-kronersgrensen vil gi staten økte inntekter på 1,4 milliarder kroner, ifølge Ap og Sp, som begge mener at man bør betale moms for all import uansett verdi.