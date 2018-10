Fakta om lekkasjer fra statsbudsjettet

Nyheter

Skatter og avgifter

* Regjeringen dropper økningen av bilavgiftene i neste års budsjett. Omleggingen av beregningsmåten for avgifter vil tidligst skje i 2020, ifølge VG.

* Regjeringen innfører fra nyttår en ordning med at arbeidsgivere må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på tips ansatte mottar, ifølge Dagbladet.

* Regjeringen foreslår gunstigere skattebetingelser på pensjonen til selvstendig næringsdrivende. Forslaget vil koste staten 65 millioner kroner, melder Dagens Næringsliv.

* Regjeringen kommer ikke til å røre prosentsatsen i formuesskatten, men vil øke bunnfradraget noe. Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler kuttes fra 80 til 75 prosent, ifølge Dagens Næringsliv. Til sammen vil forslaget koste staten 690 millioner kroner.

* Regjeringen foreslår å senke taket for hvor mye eiendomsskatt kommunene kan kreve fra 7 til 5 promille av eiendommens verdi, skriver VG. Regelendringen skal ikke tre i kraft før i 2020. Det foreslår samtidig at skattegrunnlaget ikke skal overstige 70 prosent av eiendommens verdi.

Bistand

* Regjeringen foreslår å bruke 37,8 milliarder kroner på bistand i 2019. Det tilsvarer 1 prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt) og er en økning på 2,5 milliarder kroner eller 7,1 prosent fra 2018.

* Potten til innsats mot marin forsøpling på bistandsbudsjettet økes med 250 millioner kroner.

* Innsatsen i sårbare stater foreslås økt med 374 millioner kroner, til 706 millioner kroner, ifølge Nettavisen. 60 millioner kroner går til et EU-fond som skal håndtere migrasjon og bekjempe menneskesmugling i Afrika. Budsjettposter som styrker innsatsen mot organisert kriminalitet og ekstremisme økes. Det gjør også bistand til demokratisk og økonomisk utvikling i Eurasia og Sentral-Asia.

Samferdsel

* Regjeringen vil øke satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent, melder Aftenposten. Det betyr at potten for dette vil bli på 3,7 milliarder i 2019. I tillegg settes det av 391 millioner kroner til bygging av Fornebubanen.

* Regjeringen har satt av 27 milliarder kroner til ulike jernbaneprosjekter. Det er 12 prosent mer enn i årets budsjett. InterCity Vestfoldbanen, planlegging av InterCity Østfoldbanen og en ny Oslo-tunnel blant prosjektene som får økt støtte.

* Det foreslås nær 1,1 milliarder kroner til skredsikring av riksveier, samt 800 millioner kroner til skredsikring av fylkesveiene, ifølge Trønder-Avisa.

* Regjeringen øker bevilgningene til vedlikehold av riksveier med 400 millioner kroner, melder NRK. Mesteparten skal gå til tunneler.

* Regjeringen setter av 25 millioner kroner til forsterking av bruer på fylkesveiene. Formålet er å få ned transportkostnadene for tømmertransport, melder Nationen.

Helse og omsorg

* Det bevilges 118 millioner kroner og gis en låneramme på 1,7 milliarder kroner til bygging av det nye Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik, ifølge NRK. Til nye Hammerfest sykehus bevilges et lån på 1,9 milliarder kroner, melder iFinnmark.no.

* 200 millioner kroner av veksten i kommunens frie inntekter skal øremerkes opptrappingsplan for rusfeltet og 100 millioner kroner til bedre rehabiliteringstilbud, melder regjeringen.

* Regjeringen foreslår at det skal være en kommunepsykolog i alle norske kommuner og setter av 50 millioner kroner til dette, ifølge VG.

* Regjeringen setter av 48 millioner til eldrereformen, opp fra 12,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2018, opplyser Fremskrittspartiet.

* Regjeringen legger 40 millioner kroner ekstra i potten for sikre fremdriften av den nye helseanalyseplattformen, som skal gjøre helsedata lettere tilgjengelig, skriver Dagens Medisin.

* Unge som har fylt 18 år, skal slippe å betale egenandel hos barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og psykiatriske ungdomsteam. Det er ikke beregnet noen eksakt kostnad av regelendringen, som i realiteten er en tilpasning til praksisen mange steder i dag.

* Flere tiltak for å styrke fastlegeordningen: 46 millioner kroner til veiledning av studenter i allmennpraksis samt betalt tid til forberedelser for fastlegene. Dessuten 15,6 millioner kroner til å prøve ut nye modeller for utdanningsstillinger i Nord-Norge for å bedre rekrutteringen, skriver Aftenposten.

* Regjeringen vil utvide meldeplikten til Statens helsetilsyn til også å gjelde alvorlige hendelser hos fastlegene, legevakta og sykehjem i kommunene og setter av 23 millioner kroner for å håndtere varslene, ifølge TV 2.

* Regjeringen vil bruke 4 millioner kroner på å «etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud», melder VG. Ombudet skal bestå av to nye årsverk, samt fem nye årsverk til styrking av de lokale ombudene knyttet til tema eldre.

* 1,8 millioner kroner foreslås til å lage et oppslagsverk for legemidler til barn, ifølge ANB.

Forskning og utdanning

* Regjeringen vil gi 50 millioner kroner mer til de såkalte lærerspesialistene, skriver Dagbladet. Pengene skal gå til å ansette flere spesialister samt å øke lønnstillegget deres ytterligere.

* Regjeringen foreslår å bruke 481 millioner kroner mer på tre satsingsområder innen forskning (teknologi, fornyelse og omstilling i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning), skriver Dagens Næringsliv. Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning styrkes med 25 millioner kroner. Studiesteder som kan vise til «fremragende kvalitet og innovativ praksis» kan søke om midlene.

* Regjeringen bevilger 17 millioner mer i statsbudsjettet for 2019 sammenlignet med i år til kampen mot mobbing. Ekstramidlene skal sørge for raskere saksbehandling av mobbesaker.

* Regjeringen vil bruke 7,1 millioner kroner til opprettelsen av en folkehøyskole på Svalbard.

* Teknisk-industrielle forskningsstiftelse, som Sintef, får 40 millioner kroner mer, ifølge Adresseavisen.

* Bevilgningen til såkalt muliggjørende teknologier økes med 65 millioner kroner, melder Stavanger Aftenblad.

Integrering

* Regjeringen dobler bevilgningen til såkalte kombinasjonsklasser, der innvandrerungdom kan ta både grunnopplæring og videregående skole samtidig. Det settes av 70 millioner.

* Regjeringen vil bruke 16 millioner på videreutdanning av lærere i voksenopplæring av innvandrere, skriver Dagbladet.

* Det foreslås 9 millioner til å styrke kvaliteten og standardisere innholdet i kommunenes introduksjonsprogram.

Forsvar og sikkerhet

* Regjeringen setter av 535 millioner kroner ekstra til Heimevernet, Forsvaret og politiet, skriverAftenposten.

* Det settes av 9 millioner til ivaretakelse av kontorer og kaserner knyttet til flytting av Luftforsvarets skolesenter (LSS) fra Kjevik til Værnes, skriver Adresseavisen.

* Regjeringen bevilger 295 millioner ekstra til Sjøforsvaret. Det betyr at totalrammen ligger på om lag 4,4 milliarder kroner i 2019, skriver Nettavisen.

Klima og miljø

* Regjeringen legger inn 400 millioner kroner ekstra til arbeidet med å rense verdenshavene for plastavfall.

* Regjeringen vil bruke drøyt 1,1 milliarder kroner på fornybar energi i utviklingsland i 2019. Det foreslås å øke bevilgningen med 430 millioner kroner, melder NRK.

* Regjeringen vil bevilge over 3 milliarder kroner til Enova. Det er 344 millioner kroner mer enn i årets budsjett.

* Tiltak for villaksen blir tilgodesett med rundt 33 millioner kroner. Pengene skal blant annet gå til en genbank og et nasjonalt villakssenter.

Politi og rettsvesen

* Regjeringen viderefører årets ekstrabevilgning på 30 millioner for å få bukt med gjengproblemet i Oslo sør, skriver VG. I tillegg legges det 40 millioner i en pott for gjengbekjempelse, fordelt på 16 millioner til Oslo-politiet, 8 millioner til Kripos og Økokrim og 16 millioner til konfliktrådet.

Kultur

* Regjeringen øker satsingen til filmformål med 50 millioner kroner. Den største økningen går til å styrke rammen for tilskuddsordningene under Filmfondet med 30,9 millioner kroner. 5,1 millioner av dette øremerkes internasjonal satsing på dataspill.

* Regjeringen vil sette av 175 millioner kroner til bygging av den omdiskuterte kunstsiloen i Kristiansand, melder NRK.

* Regjeringen bevilger 2,5 millioner kroner til drift av Vikersund hoppsenter.

* Regjeringen bevilger 19 millioner kroner til et formidlingssenter ved ruinene av Klemenskirken i Trondheim.

Barn og familie

* Regjeringen setter av til sammen 181 millioner kroner til tiltak for å bekjempe barnefattigdom, skriver VG. For lavinntektsfamilier settes det av 46 millioner til gratis kjernetid i barnehage for toåringer, 60 millioner skal styrke bostøtteordningen, om lag 40 millioner går til områdesatsing, 20 millioner til pilotprosjekt for deltakelse i fritidsaktiviteter og 5 millioner til ferietiltak i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforening.

* Regjeringen vil øke Forbrukertilsynets budsjett med 6 millioner øremerket blant annet tilsyn og oppfølging av merking av reklame hos bloggere og influensere, skriver Minmote.no.

Olje og energi

* Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner til kartlegging av en stor havbunnsstruktur som går over delelinjen mot Russland.

Arbeid og velferd

* 22,5 millioner kroner foreslås til å opprette 200 nye tilrettelagte arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede, skriver avisa Dagen.

* 125 millioner kroner settes av for å styrke gjennomføringen av Navs inkluderingsdugnad, som skal hjelpe til å få flere mennesker ut i arbeid, skriver Dagbladet.