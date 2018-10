FNs klimapanel: – En monumental oppgave

Nyheter

– Dette vil kreve endringer vi ikke har sett maken til tidligere, sa IPCCs leder Hoesung Lee under framleggingen av panelets siste rapport.

Den handler om mulighetene for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. IPCCs beskrivelse av klimaendringene tyder på at ytterligere oppvarming er farligere enn tidligere antatt.

Men for å redusere denne faren må samfunnet nærmest legges fullstendig om – i rekordfart.

Kull og olje må fases ut, og verdens gigantiske CO2-utslipp må halveres innen 2030.

– Vi har en monumental oppgave foran oss. Men det er ikke umulig, insisterer Natalie Mahowald, en av forskerne som har ledet arbeidet med rapporten.

– Denne rapporten viser alvoret og må være en kraftig vekker for oss alle, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Stiger fortsatt

Så langt har ikke CO2-utslippene sunket i det hele tatt, men tvert imot fortsatt å stige.

Og samtidig som forskerne etterlyser en innsats uten sidestykke for å redde klimaet, ser flere viktige land ut til å gå i stikk motsatt retning.

Samme dag som IPCCs rapport ble lagt fram, ble det klart at høyrepopulisten Jair Bolsonaro vant en overlegen seier i første runde av presidentvalget i Brasil. Bolsonaro avviser klimaforskningen og vil trekke Brasil, verdens største regnskogland, fra Parisavtalen.

I så fall blir han den første statslederen som følger i Donald Trumps fotspor og vender ryggen til det internasjonale rammeverket som skal bidra til å kutte klimautslippene.

Ekstreme hetebølger

Å begrense oppvarmingen til 2 grader har lenge vært det mest sentrale målet i internasjonal klimapolitikk. Dette har vært regnet som grensen for «farlige klimaendringer».

Men etter hvert er det registrert endringer som kan tyde på at konsekvensene av moderat global oppvarming er verre enn antatt. Isen i Arktis smelter raskere enn forskerne ventet, og det er flere tilfeller av ekstremt vær.

I den nye IPCC-rapporten beskrives fordelene som kan oppnås hvis 1,5-gradersmålet nås, i stedet for at temperaturen stiger 2 grader.

420 millioner mennesker kan slippe å bli utsatt for hyppige, ekstreme hetebølger. Noen tropiske korallrev kan overleve – i stedet for at alle dør ut.

Prisen for å ha en mulighet til å nå 1,5-gradersmålet vil bli svært høy. IPCC anslår 17.000 milliarder kroner hvert år fram til 2035 på verdensbasis.

Å ikke nå målet antas imidlertid å bli enda dyrere. Prisen i dette tilfellet vil komme i form av stadig hyppigere naturkatastrofer, hetebølger og stigende havnivå.