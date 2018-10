Nyheter

Moldeordfører Torgeir Dahl ønsker etter ledereartikkelen i RB lørdag å presisere følgende:

- Den nye fløyen på Råkhaugen har plass til 3 åtterenheter; 1 i sokkeletasjen og 2 i 1. etasjen. Mulig at avdelingene kan ha opptil 10 rom, siden erfaringene er at stuen i mindre grad benyttes i avdelinger for personer med sterk demens. En evt ny dagavdeling på østsiden frigjør ytterligere 1 åtterenhet. Potensialet er derfor minimum 32 nye sykehjemsplasser dersom ny dagavdeling kan bygges, poengterer Dahl.