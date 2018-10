Mannlig hotellgjest i 30-åra ble bortvist etter dårlig oppførsel. Heldigvis hadde han ikke reist langt for å overnatte

Nyheter

Lørdag kveld ble en mann i 30-åra bortvist fra et arrangement på et hotell i Molde. Mannen var beruset og greide ikke å følge anvisninger fra hotellet. Mannen var gjest ved hotellet, og ble bedt om å ta kvelden av betjeninga, opplyser operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, John Bratland.

Mannen hørte ikke etter, og måtte forlate hotellet like etter klokka ett. Men heldigvis måtte ikke mannen reise langt for å finne et sted å sove.

– Mannen har bostedsadresse i Molde, sier Bratland.

Det har vært mange oppdrag for Molde-politiet natt til søndag, med oppdrag jevnt og trutt.

– Men det har ikke vært så mange hendelser som det har blitt noe av, sier Bratland.