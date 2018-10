Mann tiltalt for å ha forgrepet seg på to stedøtre

Nyheter

Politiet mener at en mann i 50-årene ved flere anledninger har voldtatt og mishandlet sine mindreårige stedøtre i Oslo.

Mannen må møte i Oslo tingrett neste uke. Han er tiltalt for å ha forgrepet seg på et barn på under ti år og et barn på under 16 år.

Den eldste stedatteren skal ifølge tiltalen ha blitt voldtatt flere ganger i perioden 2007 til 2014 i en leilighet i Oslo. I dette tidsrommet var datteren mellom 8 og 15 år gammel.

Politiet mener også at mannen hadde seksuell omgang med den andre stedatteren i 2015–2017.

I tillegg mener påtalemyndigheten at mannen over tid har mishandlet stedøtrene gjennom vold, trusler og andre krenkelser. Blant annet skal han ha slått dem i ansiktet ved flere anledninger.

Det er satt av sju dager til behandlingen av saken, som starter torsdag.