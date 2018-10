Kronisk avreisesyk

Nyheter

«Jeg sier opp HBO og Netflix! Nå skal jeg følge avreisen til familien Bakke live minutt for minutt i stedet», skrev en av de vi skulle dele feriehus med i sommer. Sånn er det. Vår avreiser har rett og slitt blitt en føljetong.

«Spent på hvordan det går i år» sa folk her hjemme før vi skulle dra, også de vel vitende om at våre avreiser har en tendens til å utarte seg. La oss starte med årets «episode».

Vi var faktisk godt i rute. Men få dager før den o´ store dagen, oppdaget vi at det ene bildekket lakk. Vi dro på et verksted, der dette ble fikset på null komma niks, men jammen ble det ikke påpekt at mønsterdybden i bildekkene ikke var helt på høyden. Det var absolutt ikke noe som sto på budsjettet for det kvartalet, men jaja, det er jo fint å være tryggere på vegen, da. Time ble bestilt til neste dag, selveste avreisedagen, og nattlig nyvaska ferieklar bil levert inn. «Nå kan ikke NOE gå galt» utbrøt samboer letta da han hadde levert bilen. Så feil kan man ta.

For da han henter bilen et par timer etterpå, har den blitt pårygget utenfor verkstedet. En tydelig bulk i sida blir nok et bevis på at våre avreiser ikke er helt A4. Men her var vi heldigvis skyldfrie – og bilen kunne brukes på reisa.

Det pakkes inn i den blanke, bulka bilen. Etter noen timer må vi ha en timeout og gjøre noen ærend. Men hva skjer? Den halvpakka bilen starter ikke. Av en eller annen grunn har batteriet blitt tappa.

Det er nummeret før vi knekker sammen. Samboer stirrer bare tomt foran seg og ser ut som en som akkurat har mistet ferien ned i et avløp. Jeg tenker klarere og får ringt en snill far med startkabler som kommer og bidrar til at også dette hinderet forseres.

At jeg like etterpå greier å søle en halv kaffekopp over det nyrensa førersetet, klarer jeg å skjule med innstendig tørking.

Vi kan omsider vinke, skjelmsk, til lettere oppgitte naboer. Etterpå går det som smurt, blant annet fordi vi har slektninger på Lillehammer som sier ja til overnattingsgjester. Selv om vi spør klokka 22 om kvelden og har ankomst midnatt.

Og apropos Lillehammer. I fjor endte også første etappe allerede der. Da fikk Facebook-venner følge prosessen med bilhavari, transport på Falken-henger og en tidlig feriebudsjettsmell med dyrt hotellrom i OL-byen og reparasjon av bil dagen derpå. Vel å merke ei uke etter at bilen hadde vært på verksted sist – nettopp så den skulle være topp til ferien. (Her hører det med til at historien at verkstedet hjemme plastret såret med både kjapp vippsing av hotellnattpengene og solid rabatt på verkstedregninga)

Men apropos overraskende hotellnatt, da, så kan vi spole tilbake til sommerferien året før dette igjen.

Da gikk ferden mot Trøndelag. Første overnatting skulle skje i Trondheim og en nøkkel var lagt ut for svigersvertskapet ikke var hjemme. Vi hadde som vanlig surra mye i avgangen. Biltur med ettåring går - som kjent - heller ikke alltid på skinner. I sum ble det seint, eller egentlig tidlig, type snart morgengry, før vi var framme.

Vi finner nøkkel på anvist plass og lemper ut bagasje og sovende barn. Å komme seg inn blir derimot utfordrende. Det viser seg at det har kommet vepsebol under trappa. Hissige som f også. Vi prøver å spyle litt vann på, så det roer seg en liten stund. Nøkkelen settes i låsen, men uansett hvordan vi vrir og vender – så åpnes ikke døra. Synet av samboer som står med det som ser ut som to meter lange armer over vepsebolet glemmer jeg ikke.

Etterhvert blir det klart at det er lagt ut feil nøkkel. Det koker «litt» i toppen, men som plaster på såret, tilbyr nøkkelpersonene/svigers seg å betale for natt på hotell, så da er det bare å stappe alt inn i bilen igjen og prøve lykken på ett av byens mange hoteller. Noen er mulig skeptiske til spontan utleie på nattestid. De tror sikkert det er noen med tvilsomme hensikter og avviser oss kontant i telefonen, men på fjerde forsøket blir det «ja» og vi kan nyte noen timer i sus og dus.

Og apropos nøkler...Så ble en av vårens avreiser også ganske ydmykende, der turen ble forsinka etter timesvis med bilnøkkelleiting. Det gjør noe med verdigheten når man må krype rundt huset sitt på leit etter den essensielle dingsen – og ellers svare en del ganger på spørsmålet «Hva med reseverenøkkelen?» Som - skammelig nok- heller ikke hadde åpenbart seg på ei god stund.

Fordelen med sosiale medier – og å dele opplevelsene der, er at man kan få trøst og få høre at det faktisk er andre som også kan ha startsvansker. Ei kommenterte at de hadde hatt motorhavari rett etter avreise hjemmefra, i Innfjordstunnelen, og måtte ta ferieturen videre i leiebil fra Åndalsnes. Jeg har også med stor interesse plukket opp andre som har delt stunder om låste nøkler inne i bilen på veg hjem fra ferie eller annet som er trøstende for oss og får oss til å føle oss mindre alene.

Men fortsatt virker vi som en ekstrem minoritet, så det jeg nå lurer på, er om dere som bare poster bilder fra når dere er framme, med glass med noe kaldt i ved bassengkanten eller på toppen av fjellet også faktisk kan oppleve mysterier med forsvunnede nøkler, tappede bilbatteri og annen generell avreiseverdighetsforminskende aktivitet?

Kanskje er vi så mange at det kunne vært marked for et avreisebyrå? «Vi hjelper deg til en verdig avreise og en knirkefri tur helt fram til bestemmelsesstedet».

Jeg hadde – av naturlige årsaker – ikke blitt ansatt som avreisespesialist der.

Men jeg kunne nok blitt en lønnsom kunde av både avreisesyketabletter og avreiseforsikring.