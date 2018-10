Kristiansund scoret fem mot Tromsø

Nyheter

Liridon Kalludra og Torgil Gjertsen scoret to mål hver for Kristiansund, mens Bendik Bye satte det siste. Mushaga Bakenga sto for Tromsøs redusering.

Kristiansund fikk Flamur Kastrati tilbake i angrepet, og han var til tider sterk savnet i 1-2-kampen borte mot Ranheim sist.

TIL påførte Brann et sviende nederlag forrige mandag med 2-1-seier hjemme på Alfheim, men søndag var laget sjanseløs.

Målfesten startet etter 35 minutter. Da dro Liridon Kalludra seg fri på kanten og banket ballen i lengste hjørne for Gudmund Kongshavn i TIL-målet.

– Det var tungt. Vi hadde ikke dagen, og de var bedre enn oss. Det finnes ingen annen unnskyldning, sa Tromsø-veteran Morten Gamst Pedersen til Eurosport.

Det ble ikke særlig bedring i annen omgang. Da nettet hjemmelaget hele fire ganger.

Torgil Gjertsen økte til 2-0 da han sendte et frispark i nettet fra 25 meter. Bendik Bye gjorde 3-0 på en straffe som Tromsø-spillerne ikke var enig i.

Gjertsen tok seg gjennom blant tafatte Tromsø-forsvarere da han satte 4-0. Kuldra økte deretter til 5-0, mens Mushaga like etter gjorde Tromsøs trøstemål.

– Det satt langt inne, men endelig så løsnet det, sa tomålsscorer Gjertsen

Med seieren tok Kristiansund seg opp to plasseringer fra 10. til 8.-plass på tabellen med 34 poeng. Tromsø på sin side falt to plasser og står med 33 poeng.