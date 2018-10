Dette skjedde natt til søndag i resten av politidistriktet

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal har hatt nok å henge fingrene i natt til 7. oktober.

20.30: Hovdebygda. Melding om vinglete kjøring, politiet stanser bilen. Tekniske mangler på bilen medførte bruksforbud, avskilting og anmeldelse for bruk av kjøretøy uten forsikring.

20.58: Kristiansund sentrum. Beruset mann bortvist fra sentrum etter å ha slått en annen i ansiktet. Ingen personskade. Mannen greide å skape nye problemer med ordensforstyrrelse og krangling et annet sted i byen like etter. Tatt med til arrest og anmeldes for ordensforstyrrelse.

00.22: Kristiansund, Dale. Mann i 30-årene framstilles for utåndingsprøve etter melding om trafikkuhell. Bil kjørt inn i både fortau og et gjerde. Mannen er beruset. Anmeldes for kjøringen.

01.58: Ålesund. Mann i 20-årene anmeldes for urinering på offentlig sted.

03.08: Volda. Bil stanset for kontroll etter mistanke om piratdrosjevirksomhet. Passasjer opplyser å ha betalt penger for turen. Fører anmeldes av politiet.

03.11: Skodje. Melding om slåssing på stedet. Ved politiets ankomst er slåssingen opphørt. En person tilses av helse etter å ha fått skader som følge av hendelsen.