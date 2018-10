Nyheter

Kavanaugh tatt i ed

Brett Kavanaugh er tatt i ed som den 114. høyesterettsdommeren i USA under en privat seremoni i høyesterettsbygningen i Washington. Den korte seremonien satte dermed strek for en av de mest omstridte høyesterettsnominasjonene i landets nyere historie.

Tyrkia: – Regimekritiker drept av Saudi-Arabia

Tyrkia har konkludert med at journalisten Jamal Khashoggi ble drept i Istanbul av et «team» fra Saudi-Arabia, ifølge kilder nær den tyrkiske etterforskningen.

– Saudi-Arabia sendte et team på 15 medlemmer spesifikt for å begå drapet. Drapet var planlagt, sier en av kildene.

Pepperspray mot restaurant

Rundt ti personer måtte få tilsyn fra ambulansepersonell etter at en mann sprayet pepperspray inn på utested i Oslo sentrum. Gjerningsmannen er pågrepet.

Tidligere veisjef vil ha lengre bompengeperioder

Nedbetalingstiden for bompengeprosjekter bør økes fra 15 til 40 år, mener en tidligere regionveisjef. Han mener det ville fått fart på utbyggingen, skriver Bergens Tidende.

Ny nedtur for Rangers

To tap etter to kamper er fasiten i starten av NHL-sesongen for New York Rangers. Lørdag tapte laget 1–3 for Buffalo Sabres. Norske Mats Zuccarello fikk 19 minutter på isen og pådro seg to minutters utvisning i tredje periode. Han hadde flere skudd på mål, men ingen av dem satt denne gangen.