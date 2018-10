To fløyet til sykehus etter utforkjøring i Trøndelag

Nyheter

– Det er en bil med fem personer som har kjørt utfor veien. Vi vet ikke hvordan dette har skjedd, men det er mistanke om promillekjøring, og sjåføren er tatt med til Stjørdal lensmannskontor for utåndingsprøve, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt til NTB.

– To personer er kjørt til legevakt med lettere skader, mens to ble fløyet til St. Olavs hospital. Jeg har ikke fått noen detaljer om skadene deres, men det skal ikke være kritisk for noen av dem, sier Bergstrøm.

Alle de involverte er i 20-årsalderen.

Politiet fikk melding om ulykken i Brennbakkan klokken 4.04. Da klokken nærmet seg 6 var det meste av arbeidet på stedet avsluttet.