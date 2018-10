Seks punkt om Moldes byvåpen

Nyheter

Jeg har en svak følelse av at noen av dem som har sterke meninger om Moldes byvåpen ikke har satt seg grundig inn i bakgrunn og symbolikk.

Blant annet er hvalen blitt gjenstand for stor oppmerksomhet, og da er fokus: Er det hval i fjorden eller ikke? Det poenget er etter mitt syn ikke av de viktigste. Men hval er det titt og ofte inne i fjordene våre. De som vet mest om det er antagelig kapteiner og styrmenn på fergene og hurtigbåten som trafikkerer fjorden døgnet rundt.

Her er noen punkter til hjelp når det gjelder og forstå Moldes byvåpen.

1: Molde skal «føre et Vaaben, udi hvilket forestilles en vandsprudende Hvalfisk, som driver en Tønde for sig». Motivet i byvåpenet er: En blåsende hval og en tønne. Under dette, bølger i sjøen. Det er ikke «frittsvømmende» sild i våpenet. Silda er i tønna.

2: Tønna forteller om de viktigste levevegene i de tre kommunene. Landnotfiske etter sild ga både mat på bordet og kroner i slunkne pengepunger på små garder langs fjordene og inne i dalene. Å selge saltet sild i tønner var en av de få måtene beboerne langs fjorden kunne skaffe seg kontanter på. Sild ga kroner i kassa. Silda forteller om hvor viktig fangst og fiske har vært for beboerne langs fjorden.

3: Å lage tønner var et svært viktig håndverk og en meget viktig inntektskilde i det som nå er Nesset og Molde. Også i Midsund ble det laget tønner, men tønnestavene ble hentet inne fra fjordene. Svært mange av gardene langs Romsdalsfjorden, også de små, hadde furuskog som ble til tønnestaver. Tønner ga kroner i kassa. Tønna symboliserer starten på industrien i Romsdal.

4: De store sildeinnsigene ble fulgt av hval som beitet på silda. Det kan ha vært tanker blant folk om at hvalen jaget silda inn i fjordene. På det grunnlaget kan hvalen ha blitt oppfattet som et bønnesvar. Overfor en meget religiøs konge i Danmark var det viktig å legge et slikt elementet inn i forslaget til våpen. Det er hval i fjorden rett som det er hval å se i fjorden.

5: Moldes byvåpen fra 1742 er et av de aller eldste i landet.

6: Molde og Kristiansund fikk sine byvåpen samtidig. Vi kjenner både søknadene fra Stiftsamtmannen i Trondheim og svarene fra kongen i Danmark, og det er helt klart at våpnene ikke er ombyttet.

Ola gjendem

Byhistoriker, Molde