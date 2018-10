Mann i 40-årene pågrepet etter kollisjon

Nyheter

Tips fra publikum førte til at politiet kunne pågripe mannen på en adresse i Molde. Sjåføren er kjent for politiet fra før. Han har ikke gyldig førerkort.

– Vi har fått god hjelp fra publikum i denne saken. Konkrete tips førte til pågripelsen, sier operasjonsleder John Bratland ved Politiet i Møre og Romsdal.

Mannen var ikke skadet da han ble pågrepet. Den aktuelle bilen er funnet på siktedes bostedsadresse. Ifølge Bratland vil mannen bli siktet for kjøring i alkoholpåvirket tilstand, for å ha kjørt uten gyldig førerkort og for å ha forlatt ulykkesstedet. Det er foreløpig uklart om mannen var alene i bilen.

- Siktede blir nå framstilt for blodprøve, og skal avhøres. Politiet vil også gjøre tekniske undersøkelser, sier Bratland, som foreløpig ikke vil gå nærmere inn på hva mannen har forklart om sin befatning med kollisjonen.

Politi og om lag 30 personer fra Røde Kors lette tidligere i dag etter mannen. Da fryktet politiet at den eller de som var i bilen som forlot ulykkesstedet var alvorlig skadet, basert på vitneobservasjoner om høy fart, materielle skader på ulykkesstedet og en vurdering gjort sammen med helsepersonell. Nå er altså sjåføren funnet, og aksjonen avsluttet.

Ulykken skjedde i krysset Fagerlivegen og Langmyrvegen i Molde ved 09.45-tiden lørdag formiddag. To biler var involvert i ulykken. Føreren av den ene bilen, en mann i 70-årene, hadde smerter i nakken etter kollisjonen, og er sendt til sykehuset. Den andre bilen kjørte fra ulykkesstedet.

– Å stikke av fra en ulykke er alvorlig. Det er helt usannsynlig at føreren ikke har vært klar over at det skjedde en kollisjon, sier Bratland.

