Flertall av KrF-velgere har et rødgrønt parti som andrevalg

Ifølge avisens gjennomgang av Ipsos' partibarometre fra 2018 har 39,5 prosent av KrFs velgere i dag et rødgrønt parti som sitt andrevalg. 36 prosent oppgir at de ville ha stemt på Høyre, Venstre eller Frp dersom de ikke kunne stemme KrF. 18,9 prosent sier de ikke vet hvilket parti de ville ha valgt som nummer to.

Til sammenligning viser et gjennomsnitt av bakgrunnstall for Ipsos-målingene i 2013 at 52,6 den gang hadde et borgerlig parti som sitt andrevalg. Samme år oppga 33,1 prosent at de ville stemt på Ap, Sp, SV eller MDG dersom KrF ikke var en mulighet.

Ifølge avisen snudde utviklingen i 2016. Da var de rødgrønne partiene med 24,1 prosent det mest populære andrevalget blant KrF-velgere for første gang de siste fem årene. Samme år oppga 40,6 prosent at de ville stemt på et annet borgerlig parti.

Det mest populære enkeltpartiet blant KrF-velgere er imidlertid fortsatt Høyre, noe det har vært i alle de siste fem årene. I 2018 oppgir 27,7 prosent at andrevalget er statsminister Erna Solbergs parti, mens 23,2 prosent foretrekker Senterpartiet.

Sentrumspartiet KrF er på sin side populært som andrevalg både på høyre- og venstresiden. 55,4 prosent av rødgrønne velgere, hovedsakelig fra Ap og Sp, sier de ville stemt på Knut Arild Hareides parti dersom de ikke kunne stemt på sitt eget. 43 prosent av Venstre, Frp og Høyres velgere sier det samme.