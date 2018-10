Størst økning i konkurser i Møre og Romsdal

Nyheter

Oslo: På nasjonalt nivå økte antall konkurser med 12,1 prosent i september, sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år er konkursveksten på 13,4 prosent. I Møre og Romsdal er konkursøkningen på hele 34,8 prosent, noe som er høyest i landet. Tallene kommer fra analysebyrået Experian.

Varehandel

En av sektorene med størst økning i konkurser akkurat nå, er varehandel. Her har 801 bedrifter gått konkurs hittil i år, noe som tilsvarer en økning på hele 31,7 prosent, opplyser analysebyrået. Også innen bygg og anlegg er økningen stor – her har det blitt 18 prosent flere konkurser enn i fjor.

– Det er tydelig at det er strukturelle endringer på gang i handelsnæringen, og at flere butikker legger ned blant annet som følge av tøffere konkurranse fra netthandel, sier salgsdirektør Per Ivar Kristiansen i Experian.

– Bygg og anleggsektoren sliter nok også med ettervirkninger etter et svakt boligmarked i fjor, mener han.

Sogn og Fjordane følger etter

Etter Møre og Romsdal er det Sogn og Fjordane som har flest konkurser så langt i år. Ved utgangen av september var det en konkursvekst her på 34,2 prosent. Oppland fylke hadde den tredje største økningen med 30,4 prosent.

Statistikken gjelder alle foretaksformer. De største gruppene er aksjeselskap, enkeltper- sonforetak og NUF.