Kongsvinger-trener sykemeldt på ubestemt tid

Nyheter

KIL opplyser i en pressemelding fredag at Dempsey er sykemeldt på ubestemt tid.

Treneren var ifølge Glåmdølen helt eller delvis sengeliggende fra tapet på Aalesund 16. september og fram til forrige torsdag.

– Det har vært noen veldig tøffe dager. Etter veldig mange undersøkelser, viste det seg at jeg har et eller annet virus. Og det viruset har gjort at jeg har slitt voldsomt med den generelle formen, og jeg har i perioder vært veldig svimmel, sa Dempsey til avisen forrige uke.

Ifølge Eurosport er det sportssjef Espen Nystuen og utviklingsansvarlig Trond Amundsen som vil lede KIL i helgens kamp mot Åsane. De to ledet også laget mot Tromsdalen for to uker siden.

Kongsvinger ligger på 8.-plass i 1. divisjon, tre poeng bak 6.-plassen som gir kvalifiseringsplass til Eliteserien. Det gjenstår fem kamper av sesongen