Dette er flyplassens verste bakteriebombe

Nyheter

En nylig publisert forskerrapport viser at plastkassene i sikkerhetskontrollen er den største kilden til spredning av bakterier og virus på flyplassene.

– Mange av mine pasienter har i årevis undret seg over at de nesten alltid blir syke noen dager etter flyreiser. Disse alvorlige funnene er skremmende, men gir et utfyllende svar på hvorfor store grupper får intens luftveissjukdom etter en flyreise, noe som har ødelagt ferien for veldig mange, sier Jan Einar Vaage, lege tilknyttet Tryg legehjelp.

Flere og flere blir sjuke på reise

Hvert år meldes det rundt 300.000 reiseskader til forsikringsselskapene i Norge. Nær halvparten dreier seg om sjukdom på reisen. I fjor ble det utbetalt vel 1 milliard kroner i erstatning i forbindelse med sjukdom på reise, viser tall fra Finans Norge.

– Erstatingene har økt dramatisk de siste ti årene. Siden 2007 har utgiftene så å si fordoblet seg. Dette skyldes i stor grad at vi reiser mer, vi reiser lenger og en økende andel pensjonister reiser hele året. I hovedsak er det infeksjonssjukdommer de fleste blir rammet av, og det er overraskende at så mange risikerer å bli smittet på flyplassen før reisen i det hele tatt har startet, sier Roy Vetaas, reiseekspert i Tryg forsikring.

Ikke rutinemessig rengjort

Studien ble utført ved hovedflyplassen i Helsinki, hvor man i flere uker tok en rekke prøver for å avdekke tilstedeværelsen av respiratoriske virus der passasjerer ferdes på flyplassen. Resultatet viste at 50 prosent av prøvene på plastkassene i sikkerhetskontrollen testet positivt på fire slike virus.

– VI snakker her om kontaktsmitte eller dråpesmitte. De fire virustypene som går igjen i funnene er blant de mest kjente årsakene til luftveisinfeksjoner, influensa og forkjølelser. Det er nedslående at studien viser at plastkassene ikke blir rutinemessig desinfisert. Smittefaren er stor hvis du tar i en plastkasse med hendene, noe de fleste gjør, sier lege Vaage.

Ber flyplassen tilby håndrens

Resultatet av prøvene viste også at toalettene på flyplassen var langt renere og inneholdt langt færre smittefarlige virus og bakterier enn plastkassene. Forskerne bak studien anbefaler nå flyplassene å tilby håndrensing med antibakterielt stoff før og etter sikkerhetskontrollen, samt øke hyppigheten av desinfeksjon av plastkassene.

Legen har følgende reiseråd til personer med influensa-symptomer:

Bruk engangs papirhåndklær foran munnen for å beskytte andre når du hoster eller nyser. Kast papirhåndkleet etter bruk.

Hoste eller nyse i albuekroken hvis du ikke har et papirhåndkle tilgjengelig. Vask hendene ofte og grundig.

Hånddesinfeksjon med sprit er et godt alternativ hvis man ikke får vasket hendene på annen måte.

Det anbefales ikke å bruke munnbind for friske mennesker i sosial omgang.