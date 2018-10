Vegen åpnet igjen – asfalterer gangveger fredag

Nyheter

Onsdag denne uka ble asfaltarbeidet på kjørebanen i Moldelivegen mellom Bekkevollvegen og Museumsvegen ferdig. Dermed er ca. ett års vegstengning historie.

– Vi gjør nå forarbeid for asfaltering av gang- og sykkelveger og en rekke avkjørsler langs strekningen. Etter planen starter dette fredag. Men det vil ikke berøre vegbanen, så vegen blir åpen, sier Arne Viset, avdelingsleder ved anleggsavdelingen i Molde kommune. Han understreker at sikkerheten til myke trafikanter skal ivaretas under det avsluttende arbeidet. Det er både skoler, barnehager og idrettsanlegg langs strekningen.

– Hvilket arbeid har dere nå gjort i Moldelivegen?

– Vi har byttet ut det gamle ledningsnettet for vann og avløp, samt lagt grenledninger til den enkelte eiendom. Vi har også – for Istad – lagt ned framtidige trekkerør og oppgradert noe for Istad fiber, sier Viset. Strekningen de har jobbet langs er rundt 450 meter lang.

– Vi startet for et års tid siden i øst – i krysset med Aukravegen. Så har vi egentlig gravd oss kontinuerlig vestover og skiftet ut gamle og delvis defekte vann- og avløpsledninger. Vi visste på forhånd at disse både går ut i kjøreveg og gangveg – så vi berørte derfor begge deler i arbeidet. Også mange avkjørsler. Arbeidet var ekstra omfattende fordi mye av det vi skiftet ut var veldig gammelt og det ble avdekket svært gamle og ikke tidligere registrerte rør og dreneringskanaler. Så vi måtte bruke mye ressurser på å kartlegge og registrere disse. Noe visste vi at vi ville treffe på – men det var ikke alt vi visste om var i bruk eller hvilken forfatning de var i, forteller Viset.

I tillegg måtte arbeidet gjøres stykkevis og delt, for ikke å lamme kommunikasjonen i et område med mye trafikk.

– Det er jo både skoler, museum og idrettsanlegg på strekningen, og vi må forholde oss til det som foregår der, vi kan ikke bare stenge av og dure fram som vi vil. I tillegg graver vi både mye dypere og breiere enn de gjorde for 60-70 år siden, så vi har måttet sprenge en del fjell i grøftetraseen. Også dette må gjøres skånsomt i tettbygd strøk. Vi ønsker ikke å påføre omgivelsene unødvendige skader, sier han.

Viser er fornøyd med framdriften.

– Vi kunngjorde da vi startet at arbeidene ville ta rundt et år, så egentlig har det vel gått litt bedre enn planlagt, konkluderer han.