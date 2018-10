Sprenger 550 lass med stein for å flytte fylkesvegen inn på trygg grunn

Nyheter

Vegen ved Hamresvingen mellom Åfarnes og Isfjorden skal flyttes inn på trygg grunn. Det innebærer sprenging av over 550 lastebillass med stein. For å hindre trafikken minst mulig skal Statens vegvesen utføre arbeidet på nattestid. Vegen vil bli stengt hverdager mellom midnatt og klokka 04 fra mandag 8. oktober og i cirka fire uker, opplyser vegvesenet.

– Trafikkregistreringene våre viser at det er svært lav trafikk mellom midnatt og klokka 04. For at trafikken skal hundres minst mulig av sprengingen, har vi valgt å stenge vegen helt på natt, sier byggleder Andreas Eidem i Statens vegvesen.

Ellers i døgnet vil ett kjørefelt være åpent, og det vil bli lysregulering forbi arbeidsområdet. Trafikatene må regne litt ekstra kjøretid slik at de rekker ferja. Hele utbedringsarbeidet skal være ferdig og vegen asfaltert i starten av desember, melder vegvesenet.