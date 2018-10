Ny rapport: Vikarbruk for over én milliard kroner i helsesektoren

Nyheter

Det er Burson-Marsteller Norge som har hentet inn tallene på vegne av forbundet, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Utregningen gjelder innleie fra eksterne vikarbyråer, og den ble først omtalt i fagtidsskriftet Sykepleien.

– Vi har et formidabelt behov for å rekruttere kvalifisert helsepersonell i framtiden. Da er det en svært dårlig attest for regjeringen å ty til midlertidighet og innleie. Løsningene for kommunene er dyre og gir dårlig kvalitet for pasientene, sier stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap).

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, sier at man må bruke vikarer for å sikre pasientene den hjelpen de trenger så lenge det er store utfordringer med rekrutteringen, spesielt ved enkelte sykehus i nord.

– Det har blitt færre innleide i helseforetakene, men kostnadene har økt fordi betingelsene er blitt bedre. Det viktigste vi gjør, er å legge til rette for en heltidskultur. Alle sykehus arbeider nå med å redusere vikarbruken etter oppdrag fra helseministeren, sier Stensland til ANB.