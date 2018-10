Nyheter

Politimann drept i USA

En politimann ble skutt og drept og seks andre politifolk ble såret da de konfronterte en mann som holdt barn som gisler i delstaten South Carolina. Den antatte gjerningsmannen er pågrepet, melder ABC.

Voldtektstiltale etter DNA-treff

I 2006 anmeldte en kvinne en overfallsvoldtekt i Trondheim. DNA fra en blotteepisode i fjor førte politiet til mannen som nå er tiltalt, skriver Adresseavisen.

Torsdag må en mann i 30-årene møte i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for å ha voldtatt kvinnen, som var i 20-årene.

SV og MDG vil ha hydrogentog

SV fremmer torsdag et forslag i Stortinget om at regjeringen må ta initiativ til et pilotprosjekt med hydrogentog.

Forslaget dreier seg om at pilotprosjektet skal gå på en av jernbanestrekningene som ennå ikke er elektrifisert, skriver Dagsavisen. Også MDG har nylig tatt til orde for å teste hydrogentog.

Mann pågrepet for mistenkelige pakker

En mann fra Utah ble onsdag pågrepet for å ha sendt mistenkelige pakker til Pentagon og Det hvite hus, melder nyhetsbyrået Reuters.

Pakkene inneholdt frø som kan brukes til å fremstille den dødelige giften ricin.

Anklager Russland for dataangrep

Storbritannia anklager russiske etterretningstjenester for å stå bak store dataangrep over flere år, melder Reuters.

Målet med angrepene har vært å undergrave vestlige demokratier gjennom å så forvirring rundt alt fra sport til samferdsel til demokratiske valg, sier utenriksminister Jeremy Hunt.