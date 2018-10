Døpte brønnbåt utrustet og ferdigstilt på Aukra

Nyheter

– Dette er en stor dag for oss. Ikke minst er det hyggelig å gjøre dette sammen med et dyktig norsk, lokalt verft, sa konsernsjef i Hofseth International, Roger Hofseth, under dåpen.

Vard og det Ålesund-baserte konsernet Hofseth International ble enige om kontrakten om det nye fartøyet i april 2017. Det ble bygget ved Vard Bralia i Romania og deretter slept til Norge for utrustning, testing og ferdigstilling ved Vard Aukra. Det er utviklet av Vard Design i Ålesund og en rekke lokale leverandører har vært involvert i prosjektet.

– Fokus på bærekraft

Brønnbåten skal frakte levende fisk mellom lokale settefiskanlegg, oppdrettsanlegg og slakteri, samt gjøre andre opera- sjoner ved anleggene.

Verftsdirektør ved Vard Aukra, Geir Larsen, var naturlig nok også tilstede på skipsdåpen.

– Vard utvikler fartøy og teknologi som støtter havbruksnæringens fokus på bærekraftig drift. Brønnbåten «Lady Anne Marie» er et miljøvennlig og innholdsrikt fartøy, med moderne fiskehåndteringsutstyr og løsninger utformet for best mulig fiskehelse, sikkerhet og komfort om bord, sier verftsdirektøren.

Brønnbåten har en lengde på 60,5 meter og en bredde på 14 meter. «Lady Anne Marie» vil om kort tid bli overlevert fra Vard Aukra til Hofseth Aqua. Selskapet Intership skal drifte fartøyet, som i hovedsak vil operere i Møre og Romsdal.

Oppdrett og foredling

Hofseth International har rundt 350 ansatte og omsatte for 3 milliarder kroner i fjor. Konsernet består av en rekke selskap innen oppdrett og videreforedling av laks og ørret. Mer enn 95 prosent av produksjonen går til eksport.

Hofseth International er også største aksjonær og leverandør av råstoff til Hofseth Biocare i Midsund, som bruker avskjær fra foredling til å produsere lakseolje, protein og kalsium.