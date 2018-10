Strikker for Hannah (7)

Nyheter

12. august 2014 blir tre år gamle Hannah behandlet for leukemi. Foran henne ligger to og et halvt år med intensiv kreftbehandling. Behandlinga er vellykket, og kreften forsvinner. Hun begynner i første klasse på Langmyra barneskole og lever et helt normalt liv, slik alle barn burde. De så det ikke komme. Tilbakefallet. I juli 2018 blir det påvist. Ny behandling startes. Foran dem ligger nye to og et halvt år med hyppige behandlinger på St. Olavs hospital i Trondheim.

«Hannah-lua»

Høsten er i anmarsj. Bladene skifter farge og faller fra trærne i hopetall. Den kjølige høstlufta bringer boblejakker, skjerf, votter og lue fram fra skjulestedet i boden. Hannah, som nå har blitt sju år, kan gå høsten i møte med helt egen lue, «Hannah-lua.» Men hun blir langt fra den eneste som ikler seg det spesiallagde plagget denne høsten og vinteren.

– Hannah er min lille venninne, og i slutten av august bestemte jeg meg for å strikke ei lue til henne. September er måneden for barnekreft, og mønsteret ble selvfølgelig gullsløyfa, som er symbolet for barnekreft, forteller familievenn Elisabeth Grendahl.

Hannah har selv begynt å strikke, og da Kathrine Wolff, som jobber hos Husfliden Molde, hørte dette, ga hun Hannah en garnpakke. Kathrine og Husfliden har også vært viktige bidragsytere med å distribuere mønsteret, samt garn.

– Den lua må ut til folk, sa Wolff da hun fikk se Hannah-lua.

Over hele landet

Det ble starten på en innsamlingsaksjon som varmer. Barnekreftforeningen Møre og Romsdal la ut et Facebook-innlegg med lua og historien til Hannah. Det spredte seg. Foreldre. Lærere. Barnekreftforeningen Oslo og Akershus. Hittil har mange tusener likt, delt, og kommentert innlegget om Hannah-lua. Og mange har kjøpt oppskrift og strikket den. Ivrige foreldre har laget et mål om at alle klassekameratene til Hannah skal få en Hannah-lue.

– Jeg håper vi snart ser den overalt i skolegården. Besteforeldre, tanter, onkler og foreldre har vært innom Husfliden. Foreldre som ikke kan å strikke, lærer seg å strikke. Det er bare å komme innom om noen skulle trenge hjelp. Oppskriften er ikke vanskelig. Men lua kan også kjøpes, sier Wolff.

Handler om barn

Til nå er, grovt regnet, cirka 30.000 kroner samlet inn til barnekreftforeninga Møre og Romsdal.

– Det handler om barn og det berører folk. Det er dessverre sjelden man ser slike innsamlingsaksjoner til barnekreftforeninga. Givergleden er veldig stor, sier Grendahl.

– Vi selger oppskriften til Hannah-lua for 40 kroner, men folk kan gi mer om de ønsker eller har mulighet, understreker Grendahl.

Valgt å dele

Hannahs far, Espen Skjegstad, er rørt over responsen.

– Dette var i utgangspunktet en lue i gave fra Elisabeth til Hannah, som nå har vokst seg stort, sier han.



Det er få som snakker om barnekreft, og Skjegstad beskriver åpenheten som å sitte på to stoler.

– Jeg er styremedlem i barnekreftforeningen Møre og Romsdal, og den delen av meg synes det er utrolig viktig med engasjement og støtte rundt barnekreftsaken. Den andre delen av meg, pappaen, synes det er tøft å snakke om det. Men dog utrolig viktig. Det er ille å si det, men største delen av livet til Hannah har handlet om kreft, sier han.

Får ekstra bilder

– Vi har sett hva innsamlingspengene går til, og hvor viktige de er.

Pengene fra Hannah-lua skal brukes på hyggelige aktiviteter for kreftramma barn i fylket.

– Pengene vil hjelpe oss i Barnekreftforeningen med å gi barna opplevelser som de ellers ikke ville fått mens de er under behandling. Jeg tror mot, humør og aktivitet har en stor betydning for barna. Nå får vi ekstra midler til å finne på noe kjekt og givende med barna.