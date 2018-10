Forsvarer uenig i at Svendsen ble drept med forsett

Nyheter

(SMP): 26. februar i år ble Robin André Svendsen (29) knivstukket på åpen gate på Brunholmen i Ålesund. Svendsen døde av forblødning i ambulansen på vei til Ålesund sjukehus.

En 30 år gammel mann har innrømt at han stakk Svendsen med kniven, men ikke erkjent straffskyld etter tiltalen som går på forsettlig drap.

Tiltalte har erkjent skyld for grov kroppsskade med døden til følge, som har en mildere strafferamme.

– Ikke begått med forsett

Aktor la tidligere onsdag ned påstand om 14 års fengsel for forsettlig drap. Forsvarer, advokat Reidar Andresen, mener dødsfallet ikke skyldes et forsettlig drap.

– Jeg mener forsettskravet i paragraf 275 ikke er oppfylt. Derfor vil jeg argumentere for at han dømmes etter paragraf 274 (Grov kroppskade med døden til følge), sier Reidar Andresen.

– Faktisk uvitenhet er et sentralt prinsipp, sier Andresen og viser til Straffelovens paragraf 25: – Enhver skal bedømmes etter sin oppfatning av den faktiske situasjonen på handlingstidspunktet.

– Faktum i saken er ikke kontroversielt. Vi har ei ytre ramme som retten har fått belyst. I den grad retten er i tvil, må man bygge på min klients forklaring. Vi har også fått greit forklart hvilken rolle avdøde hadde, sier Andresen.

Bakenforliggende konflikt

Det var en konflikt mellom en 23-åring og en 25-åring som var bakgrunnen for møtet på Brunholmen. Tiltalte var med som «backup» for 23-åringen, mens to andre, deriblant avdøde var med for å støtte 25-åringen, ifølge vitneforklaringer onsdag.

Tiltalte fikk overlevert en kniv av 23-åringen like før knivstikkingen.

– Vi har hørt hvordan de involverte kommuniserte i forkant. Da de krysset gata avtalte de med blikk hvilke roller de skulle ha. At Robin Andre skulle ha et primæransvar for min klient, sa Andresen.

– Impulshandling

– Retten skal finne det bevist hva tiltalte forstod, og burde forstått. Da må vi se på noen av de ytre faktorene. Et sentralt moment er at tiltalte ikke forstod på noe tidspunkt at Svendsen var død før han ble forelagt dette på arresten mange timer senere. Det er også et poeng at det ikke finnes noe som helst planlegging knyttet til at det skulle finnes sted legembeskadigelse eller drap, mente Andresen.

Forsvareren sa at retten må legge til grunn at tiltalte oppfattet stirringen som det utløsende for knivangrepet. Tiltalte forklarte mandag i retten at Svendsen «stirret på ham» og at han knivstakk han.

– Følte seg truet

– Det har aldri vært snakk om på forhånd at noen skulle tas livet av. Det var heller ikke planlagt vold. Det begynte med snakk, ble en fysisk episode mellom to av de involverte, så reagerte min klient fordi han følte seg truet. Sentrale vitner har sagt at dette skjedde på impuls.

– Stikket i seg sjøl tilsier ikke at forsettskravet er oppfylt, retten må bygge på noe mer, sa Andresen.

– En har ikke ført bevis for at min klient har hatt en vag forestilling om at Svendsen kom til å dø. Da er heller ikke dette med sløret forsett oppfylt. Det er en påstand fra aktoratet, mente forsvareren.

Andresen viste til en dom i en lignende sak der retten havnet på paragraf 274 om kroppsskade i stedet for forsettlig drap.

– Mitt poeng er å påpeke at vår sak oppstår nærmest ut av intet, sa forsvareren.

– Min konklusjon er at dere ikke kan dømme min klient for overtredelse av paragraf 275. Han skal dermed frifinnes for tiltalen. Han skal ikke dermed gå fri, men jeg mener at han skal dømmes etter paragraf 274, sa Andresen.

– Min oppfatning er fengsel i seks år

– Jeg mener at straffenivået på denne type saker skal ligge på rundt 7 år i fengsel. Det er i tillegg to poeng dere skal gi min klient kreditt for. Han har ikke forsøkt å unndra noen faktum. Han har forklart seg for politiet, og hans forklaring stemmer i hovedsak. Så er det også et poeng at vi mener min klient var på handlingstidspunktet psykisk utviklingshemmet i lettere grad.

– Tvilen skal komme min klient til gode. Og han skal ha noe strafferabatt. Da ender vi etter min oppfatning opp med fengsel i seks år.

– Om retten er enig med forsvarer, så bør erstatningssummen for hver av de etterlatte ligge på nivået 150.000 kroner, mente Andresen.

Dommen blir klar fredag 8. oktober klokka 11.

