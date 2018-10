Nyheter

Trontaledebatt

Etter den høytidelige åpningen av Stortinget tirsdag, er det duket for trontaledebatten, som innleder hver stortingssesjon. Som navnet tilsier, handler debatten om tirsdagens trontale, der regjeringens politikk for det kommende året ble lagt fram.

Haag-avgjørelse om Iran-sanksjoner

Den internasjonale straffedomstolen ICC har varslet en avgjørelse i saken der Iran krever stans i sanksjonene som USA gjeninnfører etter å ha trukket seg fra den internasjonale atomavtalen.

NATO holder forsvarsministermøte

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) reiser til Brussel for å delta på NATOs forsvarsministermøte. Møtet går over to dager.

Boligpriser

Eiendom Norge legger fram sin boligprisstatistikk for september 2018.

Nobelprisen i kjemi

Onsdag formiddag blir det klart hvem som får årets nobelpris i kjemi. Mottakerne av prisene for medisin og fysikk ble offentliggjort tidligere i uken.