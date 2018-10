Derfor reiste Live Solheimdal frivillig fra Farmen: – Ikke forsvarlig å fortsette

Nyheter

Hele to deltakere valgte å avslutte Farmen-oppholdet i tirsdagens episode, kun en liten uke etter første innspillingsdag. Både yrkesfisker Kim Stefan Jenssen og Live Solheimdal fra Skåla valgte frivillig å reise hjem, melder Dagbladet.

For Solheimdal ble realityoppholdet en annen opplevelse en antatt. I tirsdagens program ga hun uttrykk for at hun ikke var i form, og at begrenset tilgang på mat virket å være et overhengende problem for Solheimdal.

Overfor Dagbladet forteller hun at hun ble tatt på senga av omstillingen.

– Jeg var veldig sulten hele tida, og kjente at kroppen ble tappet for energi. Ikke var jeg den av deltakerne som hadde mest å gå på av vekt heller, og jeg gikk i stedet ned seks kilo. Det var rett og slett ikke forsvarlig å fortsette.

Men det var også andre faktorer som spilte inn. Til Dagbladet opplyser Solheimdal at hun aldri ble vant med tv-kameraene, og at hun slet med å finne seg til rette.

– Det er veldig leit, for jeg ville så gjerne få det til. Men jeg følte meg fanga og mistet piffen. Jeg var lei meg og sliten, sa hun til avisa.

Solheimdal har ikke angret på avgjørelsen om å reise hjem.

– Nei, det var det beste valget jeg kunne tatt. Samtidig angrer jeg ikke på selve deltakelsen, for det har betydd mye for meg personlig, sier hun.

På spørsmål fra Dagbladet om deltakerne får så lite mat at det går utover helsa, svarer pressekontakt for programmet, Alex Iversen, at deltakerne blir godt ivaretatt.

– De har nok mat. Kostholdet er riktignok mindre proteinrikt enn de er vant til fra utsida, og kan være kjedelig og ensformig. Dette kjente nok Live ekstra sterkt på som toppidrettsutøver, men de sulter ikke, understreker han overfor avisa.