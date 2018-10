Boligprisene: Både selger og kjøpers marked

Nyheter

Boligprisene på landsbasis steg med 0,1 prosent justert for sesongvariasjoner i september, som normalt er en svak måned.

Direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge, er ikke overrasket over utviklingen i boligprisene.

– Dette er en utvikling som var ventet for september, og som går inn i den samme trenden vi har sett en stund, sier han.

Nominelt falt boligprisene med 1,1 prosent, hvilket er noe bedre enn i september i fjor da boligprisene falt 1,6 prosent nominelt. Prisene falt i alle deler av landet, og markedet har dermed hatt en moderat og svakt fallende trend i fire sammenhengende måneder.

Ifølge Dreyer er dette et ganske ideelt boligmarked:

– Vi ønsker ikke en sterk prisvekst, da det i kjølvannet vil komme en høy gjeldsvekst for dem som kjøper boligene. Vi ønsker oss nettopp en flat prisutvikling, samtidig som at de som ønsker eller må selge skal få muligheten til å realisere dette, sier han til NTB.

Tilbudsøkning vil gagne kjøperne fremover

Nerja Mancic peker på at boligprisene som ble lagt fram onsdag, var en klassisk september-måned med svært forutsigbar utvikling.

-Enn så lenge er etterspørselen stor nok til å absorbere tilbudsøkningen, og markedet er i balanse. Fremover vil trolig tilbudsøkningen bli større enn etterspørselen.

Mancic forteller at det er ventet at omsetningstiden vil øke, og at boligkjøperne vil få mer å velge imellom.

– Med en så flat prisutvikling som vi har nå, er det like mye kjøpers som selgers marked. Fremover er det ventet at det gradvis blir mer kjøpers marked, sier hun.

Liten effekt av renteøkning

Ifølge Mancic er det ventet at Oslo vil lede nedkjølingen i boligmarkedet fremover, ettersom tilbudet relativt sett vil øke mest i hovedstaden og fordi renteøkningene er merkbare i området.

I Oslo, som normalt har hatt sterk prisutvikling og ofte et hett boligmarked, var prisene ned 2 prosent nominelt i september i år. Det er svakere enn gjennomsnittet på 1,2 prosents fall, men bedre enn utviklingen i september i fjor, da boligprisene falt 2,7 prosent.

Kristiansand hadde månedens beste utvikling, med en vekst på 0,1 prosent, mens Ålesund og området rundt gjorde det dårligst med et prisfall på 2,1 prosent, justert for sesongvariasjoner.

– Isolert sett vil ikke denne renteøkningen ha noen særlig effekt på etterspørselen, men summen av alle de varslede renteøkningene vil dempe boligprisene – til tross for sterkere lønnsvekst og bedre tider for norsk økonomi, sier Macic.

Til tross for at rentene øker er det aldri før blitt kjøpt og solgt så mange boliger per tredje kvartal som i år. Det vitner om at renteøkningen fra Norges Bank så langt ikke har hatt noen dempende effekt på boligmarkedet, mener Dreyer.

– Akkurat nå er det ingenting som tyder på at renteøkningen har dempet kjøpelysten til norske forbrukere, sier Dreyer, men utelukker ikke at renten vil kunne ha påvirkning på boligmarkedet fremover.