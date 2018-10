Nyheter

Politiets operasjonsleder opplyser at de utstedte åtte forenkla forelegg etter en trafikkontroll på fylkesveg 62 i Eidsvåg onsdag.

Tre av dem var for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring, fem var for fart. Høyeste hastighet som ble målt var 78 kilometer i timen i 60-sona.