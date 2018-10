Vegvesenet snur: Vil ha E39 over Ørskogfjellet

Nyheter

Statens vegvesen snur og endrer trasé for strekningen mellom Digernes og Vik.

- Vegen bør bli utviklet etter konsept K2.1B med veg i dagen mellom Digernes og Dragsundet og i Solnørdalen, tunnel til Landedalen, veg i tunnel under det høyeste punktet på Ørskogfjellet og tunnel til Vik. Det langsiktige målet er firefelts veg med 110 km/t. Første steget er å bygge veg med midtdeler og 90 km/t., skriver Vegvesenet i en pressemelding tirsdag.

Vegvesenet skriver at Konsept 3 forbi Svartløkvatnet har best netto nytte per budsjettkrone, men her er det kommet fram at det kan ha svært negative konsekvenser for friluftsliv og naturmiljø.

Flertallet av de som har kommet med høringsuttalelser, blant annet fylkesmannen, fylkeskommunen og alle kommunene utanom en, går etter en totalvurdering inn for K2-alternativ.

Dette får Statens vegvesen til å anbefale Samferdseldepartementet å legge alternativ K2.1B til grunn for videre utvikling av E39 mellom Digernes i Skodje kommune og Vik i Vestnes kommune i Møre og Romsdal.

Konsept K2.1B vil gjøre det mulig å få til en vesentlig reduksjon i kostnader sett opp mot grunnlaget for Nasjonal transportplan 2018-2029.

Her er Statens vegvesens argument for å velge K2.1B-alternativet:

* Ikkje vesentleg skilnad i investeringskostnad mellom K2 og K3: Med lengre tunnelar i Svartløken-/Fyllingområdet for å redusere konfliktpotensialet og B-alternativ i Tomrefjord for å unngå skredutfordringar, vil det ikkje vere vesentleg skilnad i investeringskostnad mellom K2. og K3-alternativa.

* Enklare planprosess: Ut frå fråsegna frå fylkesmannen, fylkeskommunen og to av dei tre kommunane som ny veg kan gå gjennom, vil planlegging etter plan- og bygningsloven vere enklare med K2-alternativa enn K3-alternativa.

* Mogleg trinnvis utbygging: Det er i tilleggsutgreiinga vist at K2-alternativa kan delast i mindre byggesteg enn K3-alternativa om det er ønskjeleg. Endringane som Vegvesenet no legg fram gjer at eit mogleg første byggesteg i K3-alternativa blir dyrare. Eit mogleg første byggesteg for K3-alternative vil ha ein kostnad på 5,3-7,8 mrd. kr, mens det for K2.1B vil ha ein kostnad på 4 mrd. kr.

* Driftskostnader: Det vil ikkje vere naudsynt å bygge doble løp i tunnelane ut frå trafikknivå før etter 2050. Omsyn til høyringsfråsegnene knytta til Svartløken-/Fyllingområdet i K3.1-alternativa gjer det naudsynt med så lange tunnelar at desse må byggast med doble løp med ein gong for ønske sikkerheit, jf. vegnormalane.

Dette vil auke driftskostnadene.

* Reisetidsgevinst: Ut frå samfunnsmålet i konseptvalutgreiinga om både å skape ein god veg for langtransport og byggje saman bo- og arbeidsmarknaden i området, er alternativ K3.1A det beste. Den moglege auka reisetidsgevinsten ved K3 sett opp mot K2 er ikkje likevel stor nok sett opp mot forholda ovanfor.

Konsept K2.1B vil leggje grunnlag for ein vesentleg reduksjon i kostnadar sett opp mot grunnlaget for Nasjonal transportplan 2018-2029. Dette er i tråd med Stortinget sine forventningar for prosjektet.