Fannefjordtunnelen var midlertidig stengt

Politiet opplyste på Twitter tirsdag kveld klokka 19.57 at Fannefjordtunnelen var stengt. Årsaken var trolig motorstopp på et kjøretøy, meldte politiet.

Klokka 20.17 melder Vegtrafikksentralen i Midt-Norge at bilberger er på veg for å hente ut et kjøretøy fra tunnelen.

Fv 64 Fannefjordtunnelen stengt på grunn av bilberging. Bilberger på tur til stedet. — Vegtrafikksent. midt (@VTSMidt) October 2, 2018

Først klokka 20.47, 50 minutter etter første melding om stenging, melder Vegtrafikksentralen at tunnelen var åpnet for trafikk igjen.