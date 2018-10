Nyheter

Kongen åpner Stortinget

Kong Harald foretar den høytidelige åpningen av det 163. storting. Under den høytidelige åpningen leser kongen trontalen, som inneholder regjeringens programerklæring for det kommende år.

NHO legger fram kvartalsrapport

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum presenterer NHOs kvartalsrapport for tredje kvartal 2018. Rapporten går også nærmere inn på de utfordringene en stadig mer globalisert økonomi skaper for vårt skattesystem.

Nye samtaler med partilederne i Riksdagen

Riksdagens leder Andreas Norlén innkaller lederne for partiene for å diskutere regjeringsalternativer i Sverige. Socialdemokraternas leder Stefan Löfven blir som leder for Riksdagens største parti den første som skal inn til samtaler.

Nobelprisen i fysikk kunngjøres

Vinneren av årets nobelpris i fysikk kunngjøres i Stockholm klokken 11.45. Fysikkprisen utdeles av Kungliga Vetenskapsakademiens nobelkomité i Stockholm.

Lagerbäck tar ut troppen mot Slovenia og Bulgaria

Landslagstrener Lars Lagerbäck skal ta ut troppen for det norske herrelandslaget som skal møte Slovenia og Bulgaria i nasjonsligaen. Norge har åpnet nasjonsligaen med seier mot Kypros og et bortetap mot Bulgaria.