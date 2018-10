Krisetall for Skavlan

Nyheter

288.000 seere så «Skavlan» fredag 28. september, bekrefter pressetalsmann Jan Petter Dahl overfor NTB. Det utgjør en nedgang på 97.000 fra forrige uke og 152.000 fra premieren på TV 2 for drøye to uker siden.

Kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2 sier at de jobber med å bygge programmet over tid, og kommer til å fortsette å eksperimentere med «Skavlan» digitalt i ukene som kommer. Rønningen forteller til Kampanje at TV 2 legger vekt på digital-tallene til sin nye talkshow-konge.

Så langt har nær 500.000 seere sett de to første episodene av «Skavlan» enten direkte, i opptak eller via TV 2 Sumo.

Skuffende tall

Tv-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået Mediacom mener tallene ligger et godt stykke under forventningene.

– TV 2 er nok svært skuffet over denne utviklingen. De hadde nok forventet et fall fra NRK sine tall, men hadde nok både håpet, trodd og forventet at programmet ville ligge på rundt 400.000 seere, sier hun til Kampanje.

Lindmo fortsatt fredagsdronning

Fredagens sending av NRK-programmet «Lindmo» er det mest sette Anne Lindmo har hatt, regnet etter den nye målemetoden. 54.000 flere seere så fredagens «Lindmo» på NRK. Med 790.000 seere var det nær rekord.

Det aller høyeste seertallet som er blitt målt for «Lindmo», er 806.000 seere 25. februar 2017. Det skjedde i den gamle tv-målingen som tok utgangspunkt i alle seere over 12 år.

«Lindmo» får god drahjelp av «Nytt på nytt», som hadde 989.000 seere. Til tross for meget gode tall, var dette en liten nedgang fra forrige ukes milliontall.

Leverer en kruttsterk helg

Selv om «Skavlan» ikke leverer til forventningene, sørget TV 2 for en sterk helg der både Idol og Skal vi danse økte seertallene fra forrige uke. «Skal vi danse» hadde 569.000 seere, som tilsvarer en oppgang på nesten 30.000 seere, mens «Idol» hadde 462.000 seere.

«Senkveld med Helene og Stian» leverer jevne seertall. 513.000 seere så fredagens sending. Det er en knapp nedgang på om lag 5.000.