Nyheter

Fengslingsmøte for Frode Berg

Spionsiktede Frode Berg møter mandag i et nytt fengslingsmøte i en domstol i Moskva. Berg har sittet fengslet siden han ble pågrepet 5. desember i fjor. Det er ventet at rettssaken mot nordmannen starter i oktober eller november.

Stortinget konstitueres

Den politiske høsten er for alvor i gang når Stortinget konstitueres mandag. Den tradisjonelle seremonien skjer den første hverdagen i oktober. Dagen etter foretar kongen den offisielle åpningen og leser trontalen, som varsler hovedlinjene i regjeringens politikk.

Bomringen på Nord-Jæren åpner

Mandag begynner innkrevingen av bompenger i den omstridte bomringen på Nord-Jæren. I helgen ble fem bomstasjoner utsatt for hærverk, og det har vært vakthold den siste natten for å hindre at flere stasjoner blir satt ut av drift.

Haag-avgjørelse i strid mellom Bolivia og Chile

Den internasjonale domstolen i Haag kommer mandag ettermiddag med en kjennelse i en strid mellom Bolivia og Chile om tilgang til havet.

Den nordligste delen av Chiles kystlinje tilhørte Bolivia fram til den såkalte Salpeterkrigen på slutten av 1800-tallet. Sistnevnte krever å få en landkorridor og en egen havn ved Stillehavet.

Nobel-kunngjøring

Mandag formiddag blir det kjent hvem som mottar årets nobelpris i medisin. Vinnerne utpekes av Nobelförsamlingen ved Karolinska Institutet i Stockholm. Ekteparet Edvard og May-Britt Moser ble i 2014 de hittil eneste nordmennene som har fått prisen.

Brann møter Tromsø

Tabelltoer Brann reiser til Tromsø for å spille den siste kampen i 24. runder av Eliteserien.