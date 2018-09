Bondevik støtter Hareide

Nyheter

– Jeg støtter partilederen. Det synes jeg han fortjener. Vi er et sentrumsparti som alltid har samarbeidet begge veier. Grunnen til at jeg nå støtter Hareide i et samarbeid med venstresiden, er at avstanden til Frps standpunkt og holdninger er for stor, sier Bondevik til NRK.

Han mener KrF kan få større gjennomslag for sin politikk dersom de samarbeider med Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremfor Høyre og Fremskrittspartiet.

KrF-leder Knut Arild Hareide kunngjorde fredag at han mener partiet for første gang i historien bør vurdere å gå inn i samtaler med Ap og Sp med sikte på å danne regjering. Han har imidlertid utelukket samarbeid med SV.