Nyheter

Erdogan avslutter statsbesøket i Tyskland

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan avslutter sitt tre dager lange besøk i Tyskland. Erdogan skal innvie en ny moské og kurdere har varslet demonstrasjon.

Erdogan hadde lunsj med Tysklands statsminister Angela Merkel fredag. Etter måltiden sa Merkel, med Erdogan ved sin side, at begge land har stor interesse av et godt forhold, men når det gjelder hvordan et demokrati fungerer, er det dype meningsforskjeller.

Demonstrasjon i Brasil

Det er varslet en stor nasjonal protest mot den brasilianske presidentkandidaten Jair Bolsonaro.

Ytre høyre-politikeren har fått kritikk for det som omtales som rasistiske, kvinnefiendtlige og homofobiske uttalelser. Blant annet har han uttalt at en kollega er «for stygg» til å bli voldtatt, og at kvinner og menn ikke bør ha lik lønn.

Norge møter Frankrike

De norske håndballjentene fortsetter EM-nedtellingen med kamp mot Frankrike i Golden League, etter å ha vunnet 34–27 over Polen torsdag.

Lørdagens kamp følges opp med kamp mot Danmark søndag.

Pogba klar til dyst

Lørdag kveld står West Ham og Manchester United på hver sin banehalvdel på London stadion. United-manager José Mourinho har varslet at hans franske stjerne Paul Pogba vil spille, selv om Mourinho droppet ham som sin visekaptein på laget etter krangling mellom dem to på en av treningene denne uken.

Det er også ventet at West Hams stjernespiss Marko Arnautovic blir klar til lørdagens seriekamp.