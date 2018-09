Nyheter

FBI-gransking av Kavanaugh startet

USAs president Donald Trump har beordret FBI til å etterforske høyesterettskandidat Brett Kavanaugh. Granskingen er allerede i gang, ifølge presidenten.

Trump sier i en uttalelse, delt på Twitter av hans talsperson Sarah Sanders, at granskingen må foregå i begrenset omfang og være gjennomført i løpet av under en uke. På sin egen Twitter-konto skryter Trump ytterligere av Kavanaugh og sier han en dag vil bli anerkjent som «en virkelig storartet dommer i USAs høyesterett».

Enebolig overtent i Oslo

Det oppsto kraftig brann i en enebolig i Villaveien på Frøen i Oslo i natt. Brannvesenet jobber med slokking.

Politiet fikk melding klokka 1.48 om at det kom mye røyk fra huset. Kort tid senere var huset overtent. Brannvesenet søkte gjennom huset uten å finne noen personer.

Minst 30 døde i Indonesia

Minst 30 personer omkom i byen Palu som følge av det kraftige jordskjelvet i Indonesia fredag. I tillegg er mange mennesker skadd.

Det bekrefter en lege som Reuters siterer. Skjelvet utløste en tre meter høy tsunamibølge som slo inn over øya Sulawesi. Bilder på sosiale medier viser bølgen som treffer land og ødelegger flere hus, og hvordan panikkslagne folk forsøker å flykte.

Brukte laser mot fly

Politiet har gått ut med advarsel etter at en pilot på et passasjerfly over Flesland i Bergen ble lyst på med laser.

– Melding fra pilot på passasjerfly om at de ble lyst på med laserlys. Dette medfører ekstremt stor fare for flytrafikken, og kan potensielt føre til alvorlige ulykker. De som gjør dette risikerer anmeldelse, skrev Vest politidistrikt på Twitter sent fredag kveld.

Spacey saksøkes for overgrep

Skuespiller Kevin Spacey saksøkes for å ha forgrepet seg på en mannlig massør i Malibu i 2016.

I søksmålet som ble levert inn torsdag, påstår massøren å ha blitt utsatt for seksuelt overfall, frihetsberøvelse og følelsesmessig stress, skriver Buzzfeed. Massøren hevder Spacey befølte ham, prøvde å kysse ham og ba om å få utføre oralsex på mannen.